Mercedes Milá vuelve a hablar de la imputación de Zapatero y verbaliza lo que muy pocos se han atrevido a decir

La periodista Mercedes Milá ha vuelto a hablar este sábado, desde el plató de Malas Lenguas Noche, sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra y no ha dudado en dejar clara su opinión sobre todo lo que se ha conocido en las últimas semanas.

El pasado 19 de mayo, la presentadora asistió a La Revuelta a presentar su nuevo proyecto televisivo, Me meto en un jardín, y sorprendió a David Broncano al salir al paso de la imputación del exlíder del Ejecutivo central.

Mercedes Milá aseguró que ella no se creía ni una línea. "No me creo nada, para mí es inocente. Zapatero para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días", defendió.

"Ya lo han destruido para siempre"

Entrevistada este sábado por Jesús Cintora, la presentadora ha reiterado que ella confía en la inocencia de Zapatero y ha vuelto a defender al expresidente del Gobierno semanas antes de que declare ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Preguntada si cree que Sánchez aguantará en el poder tras lo ocurrido, Mercedes Milá ha señalado que "depende de las cosas que pasen". "Son cosas que, de entrada, a un ser humano como a Zapatero ya lo han destruido para siempre", ha razonado.

"Ya no hay nada que hacer. Que esta es otra de las cosas que a mí me importa mucho en el trabajo que hacemos. Que cuando hay una denuncia que a lo mejor no está perfectamente hecha, la persona que es protagonista de esa historia, ya está", ha señalado.

Milá ha explicado que antes se "hablaba de la pena del telediario", pero cree que "ahora ya es muchísimo más". "No hay nade que hacer con esa persona. Nunca más volverá a ser un hombre que alguien le crea", ha añadido.

"Lo volveré a decir todas las veces que haga falta"

La periodista ha revelado que tras lo que dijo en La Revuelta, "no sabes la que me han armado a mí". "Que me da igual, porque lo volveré a decir todas las veces que haga falta. Sí, le creo a Zapatero", ha reiterado.

"Le creo. Le sigo creyendo, hasta que se demuestre lo contrario. Quiero decir, como esto, tantas otras cosas", ha expuesto, hablando con la sinceridad habitual que caracteriza a Mercedes Milá.

Y no ha sido lo único de lo que ha hablado. La periodista también ha contado que ella conoce a Santiago Abascal. "Yo tengo un problema con Abascal y es que le conozco. Me cayó muy bien. En su momento, hice un programa con él, en su casa. Cuando estaba en el PP", ha explicado.

"Entonces, no lo reconozco. Yo creo que tiene un ansia de poder y una sed de, por fin, beberse el poder como sea y metérselo en las venas. Si no, no lo entiendo", ha sentenciado.