Pablo Carbonell revela la forma en la que uno de sus grandes amigos define a Vox: a Abascal no le gustará mucho

El actor, cómico y músico Pablo Carbonell ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que no ha dudado en contar la frase que uno de sus grandes amigos suele usar para describir a Vox y sí, no suele ser lo habitual.

En la charla que ha mantenido con el periodista Martín Bianchi, Carbonell no ha tardado mucho en hablar de algunos temas de actualidad, como, por ejemplo, la situación de la política en España.

El músico ha asegurado que ha cambiado mucho la política. "Ahora los políticos se han quitado la careta o se les ha caído. Hay mucha ruindad, mucho conflicto, muy pocas ganas de trabajar juntos", ha razonado.

Su amigo y Vox

Pablo Carbonell ha explicado que, "en este clima de polaridad" que se respira en España, "me parecería un acto de bondad hacia ellos y hacia la sociedad" que le volviesen a llamar para presentar Caiga quien Caiga.

Y tampoco ha dudado en confesar durante la entrevista que para él la ideología de las personas es algo que siempre está en un segundo plano y no decanta la balanza con sus relaciones sociales.

"Está a la cola de mi apreciación hacia un ser humano. Nadie elige la cuna que tiene, ni sus apellidos, ni su educación", ha expuesto, antes de revelar lo que suele decir uno de sus amigos sobre el partido de Santiago Abascal.

"Uno de mis grandes amigos, con el que casi hablo todos los días, considera a Vox un partido de extrema izquierda. Y es una persona con la que me rio un montón. Y luego también soy amigo de El Gran Wyoming", ha detallado.

Pablo Carbonell también ha hablado del auge actual de la religiosidad entre los más jóvenes y ha defendido que es algo que comprende, porque "Tienen muchas razones para estar desesperados y creer en Dios".

"Tanto los que estudian una carrera como los que no. Las salidas laborales y la independencia nunca han sido tan complicadas como ahora. Los chavales tienen dos opciones: emborracharse o rezar para no caer en la depresión", ha apuntado.

El cómico ha reconocido que él se siente alejado de la Iglesia porque cree que "se ha acercado demasiado al poder". "Ese ha sido un gran fallo. Jesús no tenía intención de estar cerca del poder. A Jesús lo mató el poder", ha añadido, antes de sentenciar que, bajo su opinión, "hay muchísima discordia por culpa de los dioses".