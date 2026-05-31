Alberto San Juan habla de lo que está pasando con el Gobierno de Sánchez de una forma que se le entiende todo

El actor Alberto San Juan ha ofrecido una entrevista al programa de Jesús Cintora, Malas Lenguas Noche, en el que no ha dudado en hablar con rotundidad sobre lo que cree que está pasando con el Gobierno de Pedro Sánchez en España.

El intérprete ha sido preguntado sobre si cree que hay un interés político, mediático y judicial porque caiga el Ejecutivo de Sánchez y él no ha dudado en reconocer que "parece evidente".

"Fíjate que yo nunca diría que el PSOE pretende la transformación necesaria para acabar con la desigualdad en España. En absoluto", ha señalado el actor, antes de recordar que "había un lema del 15-M, que no voy a repetir aquí, que asociaba en cierta dirección al PSOE y al PP" y que él considera que "estaba bien fundamentado".

"Toda la maquinaria profunda del poder"

Alberto San Juan ha defendido que, desde que surge el 15-M, "se pone en marcha toda la maquinaria profunda del poder". "El Estado, el poder judicial, los partidos y tal, para matar el espíritu del 15-M", ha expuesto.

"Ya no para acabar con aquella movilización, sino para matarla, para que no quede resto. Hay una especie de situación de que cada vez que la base social, las clases populares, inician algún movimiento para levantarse de su postración, históricamente han sido reprimidas", ha añadido.

Alberto San Juan también ha explicado que él no sabía que, en la Segunda República, "el Poder Judicial jugó un gran papel contra los gobiernos republicanos y contra la reforma que pretendían en la propiedad de la tierra y otras cosas". "Un papel desestabilizador y que ralentizó mucho las políticas", ha criticado.

"Sí, en realidad, tumbar a este Gobierno ya es el último capítulo. Mira que este Gobierno (el ala socialista) no tiene nada que ver con el 15-M, que fue contra el PSOE también. Pero es el eco que queda de la posibilidad de plantear que los que acaparan los beneficios económicos no acaparen tanto", ha recriminado.

Alberto San Juan también ha razonado que es curioso cómo, el otro día, "desde el poder judicial reclamaban que se respeten sus decisiones y no se les critique". "¿Por qué? ¿Por qué criticar menos al poder judicial que al poder ejecutivo o legislativo?", ha cuestionado.

"Cualquier estructura de poder ha de ser observada con una mirada crítica constante. Estos son los tres poderes que forman la democracia", ha expuesto el intérprete durante su entrevista en Malas Lenguas Noche.