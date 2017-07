Joaquín Reyes le da la réplica a Javier Marías y las redes se le rinden

El pasado fin de semana, el escritor Javier Marías provocó la polémica en las redes sociales con su columna dominical en El País, en la que bajo el título Más daño que beneficio, afirmaba: "Francamente, me resulta imposible suscribir que Gloria Fuertes fuese una grandísima poeta a la que debemos tomar muy en serio". Se quejaba de que "en la actualidad hay una corriente feminista que ha optado por decir que cuanto las mujeres hacen o hicieron es extraordinario, por decreto", por el mero hecho del sexo al que pertenecen.

En Twitter se generó un intenso debate sobre si sus palabras eran una opinión con fundamento o un ataque injustificado a una autora de la que el mes próximo se cumplen 100 años de su nacimiento y que, en estos meses, ha renacido en el mundo editorial.

Hoy, este sábado y también en el diario El País, aquella columna ha encontrado la respuesta del cómico Joaquín Reyes, una réplica que igualmente se ha viralizado, cosechando un volumen de apoyos más que notable. Javier Marías, ¿necesitas un abrazo?, encabeza su texto el actor albaceteño, que arranca rotundo: "No estás bien, querido Javier Marías".

Pero lo que viene a continuación no es un ataque desaforado, como quizá avanzaba esa frase, sino un toque de atención hecho con mano izquierda y elegancia, con fina ironía. (...) puede que haya llegado el momento de descansar, no de tu labor como intelectual y escritor —no quiero que pienses que estamos intentando moverte la silla—, sino como cascarrabias. De verdad que en ese sentido ya has hecho mucho, te has convertido en una especie de orfebre del despotrique", le dice, para a continuación ofrecerse a ir a su casa y darle un abrazo, uno "largo" "(¿Podrías aguantar cinco segundos?"), para que se consuele.

Reyes le dice a Marías que no se preocupe, que la gente lo "idolatra" y que no tiene competencia ni hay escritor joven que le haga sombra, así que lo que debe hacer es "disfrutar de las pequeñas cosas de la vida".

Y cierra: "Si finalmente voy, ¿podríamos hacer merienda cena?", un guiño a sus Celebrities de Muchachada Nui.

