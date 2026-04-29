Patti Smith le manda este mensaje a Leonor tras recibir el Premio Princesa de Asturias

La cantante, compositora y poeta estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. Reconocida por álbumes icónicos como Horses, es conocida como la "madrina del punk" y también es un icono feminista.

Con motivo de ello, la artista estadounidense ha concedido varias entrevistas a medios de comunicación españoles, entre ellos, a El Mundo, donde ha reflexionado sobre su carrera en la música.

"Estar exactamente 50 años después en España es muy especial, desde el primer día he sentido el amor acogedor del pueblo español hacia mí. No importa la generación, en España siempre me han acogido con cariño", ha afirmado Smith.

Al hilo de esto, la cantante y compositora ha mandado un mensaje a la princesa Leonor: "Le prometo que trabajaré más duro que nunca para honrar este reconocimiento". "Es un galardón muy prestigioso y además es en España, que es un país que amo y al que estoy muy conectada", ha añadido.

"Me veo obligada a pronunciarme en contra de mi país"

Preguntada por la situación actual del mundo, y más concretamente sobre EE.UU., Patti Smith ha defendido que se alce la voz "ni siquiera por la política, sino por el humanismo". "Lo que sucede en el mundo actual es más urgente y más terrible, está más allá de la política", ha reiterado la artista nacida en Chicago.

"Estamos en el centro de una crisis humana, humanista y esto es lo que me tiene profundamente preocupada. Desconsolada, incluso", ha confesado Smith, que seguidamente ha opinado sobre lo que está ocurriendo en EE.UU.

"Me veo obligada a pronunciarme en contra de mi país, estamos perpetuando las cosas más terribles que recuerdo en toda mi vida. Me siento decepcionada por cómo los seres humanos estamos tratando a otros seres humanos", ha lamentado la madrina del punk.

"Estamos viendo hambrunas, la destrucción de nuestro medio ambiente, atrocidades contra niños... y mi gobierno es el menos caritativo. Por eso es el momento de que la gente nos alineemos sin importar las fronteras, los países ni la política", ha sentenciado Smith.