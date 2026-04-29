Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por impedirle salir de un restaurante

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a denunciar al agitador Vito Quiles por "agresión" al haberle impedido salir de un restaurante de Madrid, donde la había localizado.

Fuentes del entorno de Gómez han considerado que la actitud de Quiles ha sido de "acoso" y han asegurado a EFE que va a formalizar una denuncia contra él por el episodio ocurrido este miércoles en un establecimiento hostelero de la capital.

Destacan las fuentes que Quiles no ha colgado en las redes sociales imágenes de lo que sucedió dentro del restaurante cuando trató de impedir a la esposa de Pedro Sánchez que saliera de allí, aunque sí del altercado que protagonizó posteriormente cuando Gómez finalmente logró abandonar el local.

En este vídeo se ve cómo Quiles no deja de hacerle preguntas en voz alta sobre su asesora en Moncloa al tiempo que la persigue sin descanso, pese a que ella trata de evitarle mientras habla por teléfono.

Dos mujeres y un hombre que acompañan a Gómez intentan que deje de grabar y, según se aprecia en el vídeo editado por Quiles, finalmente una de ellas le insta a quitar "esa mierda" en referencia a la cámara que está usando, para finalmente sujetarle el cuello por la espalda, a lo que él responde "que no me pegues" y "para".

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a la mujer del presidente por varios delitos y en estos días se están conociendo los informes periciales de la defensa que tratan de demostrar que no cometió ninguna irregularidad con su trabajo en la Universidad Complutense ni con el apoyo de una asesora de Moncloa.