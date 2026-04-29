Feijóo usa la huelga de médicos para atacar a Sánchez: "No se puede legislar contra los sanitarios a la vez que se defiende la sanidad pública"

La huelga de médicos que se ha ido sucediendo en España en los últimos meses ha protagonizado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Cabe recordar que los sanitarios demandan, entre otras cuestiones, un estatuto propio diferenciado del resto de los sanitarios que les reconozca una categoría superior a todos los demás, jornadas de 35 horas, reducción en las guardias, mejor remuneración para las horas extra y que estas cuenten para la jubilación. La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha replicado que ya ha concedido todas las peticiones de los sanitarios que entran dentro de sus competencias.

En su primera intervención, Feijóo ha señalado a Sánchez como responsable de esta huelga. "¿Por qué usted y la ministra desprecian tanto a los médicos?", le ha preguntado. Sánchez, por su parte, ha recordado que su gobierno ha destinado 300.000 millones más de euros que el gobierno de Rajoy a financiar los servicios públicos. "Lo que hacen los gobiernos del PP es dar dinero a las entidades privadas que engordan las listas de espera. Nosotros servimos a la mayoría, ustedes sólo sirven a la élite de este país", ha dicho.

Feijóo, sin embargo, cree que el presidente "no sabe ni una palabra de Sanidad" y sobre las demandas de los médicos. "De Sanidad usted no tiene la menor idea. Dado que su ministra es incapaz de solucionar nada, los sanitarios le piden que se reúna usted con ellos. ¿Sabe cuánto se han incrementado las listas de espera en España durante la huelga? Más de dos millones de personas. No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende la sanidad pública. Haga usted el favor de preocuparse por los asuntos de los españoles", le ha dicho.

Sánchez, tirando de ironía, ha dicho que Feijóo sabe mucho más que él porque es una persona "muy preparada". Y ha añadido que su Ejecutivo ha renovado la maquinaria de muchos hospitales "sin tener competencias para ello", ha eliminado copagos y ha recuperado la universalidad de la sanidad pública. "Algo que ustedes quieren destruir con sus pactos con Vox", ha concluido.