España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia boicotean Eurovisión 2026, pero no lo harán de la misma manera

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia anunciaron hace meses que boicotearían Eurovisión y no participarían en el festival en señal de protesta por la presencia de Israel en el evento pese a estar cometiendo un genocidio en Gaza.

El caso más sonado es el de España, un país que forma parte del llamado Big Five, es decir, el grupo de los cinco países (conformado también por Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) que más aportan económicamente a la celebración del evento.

El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, explicó respecto a la decisión de España de no participar en la edición 2026 de Eurovisión que "la situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral".

Al anunciar que, por primera vez desde 1961, España no tendría representación en el evento, RTVE confirmó que "la salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14".

Sin embargo, no todos los países han decidido boicotear de la misma forma Eurovisión 2026. Pese a no participar, Países Bajos e Islandia sí que emitirán en sus respectivas radiotelevisiones públicas el festival.

Por su parte, Eslovenia e Islandia han decidido seguir el camino marcado por España, por lo que no emitirán Eurovisión 2026.

Eslovenia sustituirá Eurovisión 2026 por documentales sobre Palestina

Especialmente llamativo es el caso de Eslovenia, que ha informado de que reemplazará la emisión del Festival de Eurovisión 2026 por una serie de documentales acerca de Palestina.

En declaraciones a Associated Press, la directora de RTV Eslovenia, Ksenija Horvat, anunció que "no retransmitiremos el Festival de Eurovisión" y, a cambio, "emitiremos la serie de películas Voices of Palestine, que incluye documentales y largometrajes palestinos".