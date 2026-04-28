Un fabricante de robots ucraniano, sobre el final de los tanques: "Cuestan millones y tardan años en reemplazarse; los robots son baratos y se producen rápido"

Los robots se han convertido en grandes protagonistas de la guerra de Ucrania a lo largo de los últimos tiempos. La pasada semana, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que el ejército ucraniano había conseguido, por primera vez en todo el conflicto armado, conquistar una posición rusa a base de robots y drones, sin tener que enviar a ningún combatiente a luchar en primera persona.

"Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente por plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones", indicó Zelenski. Además, precisó que los drones y robots desarrollados por la industria armamentística ucraniana han llevado a cabo más de 22.000 misiones en la guerra durante los últimos tres meses.

De hecho, el propio mandatario ucraniano afirmó al hacer ese anuncio que el objetivo de Ucrania es sustituir este mismo año a un tercio de la infantería ucraniana por drones y robots.

DevDroid, un fabricante de robots ucraniano, ha asegurado que el desarrollo de los sistemas robóticos bélicos podría acabar relegando a un segundo plano a los tanques, cuya fabricación es mucho más lenta y costosa.

En declaraciones al medio de comunicación Business Insider, Oleg Fedoryshyn, director de I+D de DevDroid, ha destacado que los tanques "cuestan millones y tardan años en reemplazarse". Por el contrario, "los robots son baratos y se producen rápido".

Los robots pueden poner en jaque a los vehículos blindados

A lo largo de la guerra de Ucrania, los robots y drones han demostrado que pueden llegar a poner en jaque a sistemas mucho más sofisticados y caros, como es el caso de los vehículos blindados.

Igualmente, Oleg Fedoryshyn ha asegurado que su empresa tiene la capacidad de llevar a cabo reparaciones y actualizaciones rápidas en sus sistemas robóticos, al contrario que ocurre con los tanques. Según el director de I+D de DevDroid, la compañía ucraniana puede arreglar sus robots en menos de 24 horas e incluso recuperar robots dañados en el campo de batalla.