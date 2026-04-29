La fecha en la que Mercadona, Lidl y Aldi empiezan a pagarte por reciclar botellas y latas

España va a implantar el método de gestión de residuos que ya existe en otros países europeos. Esto supone que supermercados como Mercadona, Lidl o Aldi te van a devolver dinero por reciclar latas y botellas.

Esta política de reciclaje es la conocida como SDDR (Sistema de Depósito, Revolución y Retorno), y consiste en cobrar un pequeño extra a los consumidores cada vez que compran una lata, botella o brick. Después, cuando el propio cliente acuda a reciclar el envase, se le devolverá ese importe.

Estas máquinas de reciclaje están presentes en países como Alemania, Noruega o Finlandia. Además, Mercadona ha empezado a implantarlas en Portugal.

El objetivo es fomentar el reciclaje mediante el incentivo económico. De primeras vas a pagar más al comprar un refresco, una bebida isotónica o una lata de cerveza, pero si reciclas recibirás ese extra de vuelta. Por lo tanto, no ganas dinero, pero si optas por el reciclaje tampoco lo pierdes.

Se espera que en España el proceso sea muy parecido al que se está poniendo en marcha en Portugal y al que ya existe en otros países desde hace años. Lo normal sería, entonces, que el importe que sirve como extra y que van a devolverte al reciclar sea de 10 céntimos.

¿Cuándo te devolverán dinero por reciclar botellas y latas?

La mayor duda de los consumidores no es sólo la de cuánto dinero te van a devolver las máquinas de reciclaje, sino la de cuánto va a estar disponible este sistema en España.

Para saberlo hay que repasar la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, que es la que obliga a implantar el nuevo método de reciclaje. La fecha máxima para ponerlo en marcha, según esta normativa, es el 22 de noviembre de 2026.

Si esto se cumple, los supermercados y tiendas empezarán a aplicar el importe extra de 10 céntimos antes del 22 de noviembre, y al mismo tiempo instalarán las máquinas para que puedas reciclar y obtener el dinero de vuelta.

Pero ojo, porque existe la posibilidad de que se retrase. El portavoz de SDDR para Espala, Antonio Romero, desveló en unas declaraciones en El País que los plazos son ajustados: "En Portugal se lleva hablando de esto muchos años, pues su primera ley que incorporaba la obligación del SDDR era de 2018 y ponía como fecha 2022, al final, la ley definitiva fue en 2024 y todavía se han tardado dos años más para ponerlo en marcha", comentó.

No se puede hablar de una fecha definitiva, aunque la ley imponga hacerlo en noviembre de 2026. Todo parece indicar que habrá que esperar unos meses más.