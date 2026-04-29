Lo que escondía el "haced algo ya, coño" que reclamó una mujer en el Congreso a los diputados que votaban la prórroga de los alquileres: "Era el grito de toda una nación"

Nació en 1998 en Barcelona y tiene dos sedes, una en la ciudad condal y otra en Madrid, pero el fondo Palau & Manfredi tiene su web en inglés, como si buscaran clientes fuera del país. Se dedican, según ellos mismos explican, a "adquirir y transformar edificios para su posterior venta" con "criterios de selección estrictos a la hora decidir la ubicación, centrándose en las zonas céntricas y privilegiadas de Barcelona y Madrid". Irene, la mujer que este martes no pudo si no desgarrar desde la tribuna de invitados del Congreso un "haced algo ya, coño" a los diputados mientras votaban el decreto con la prórroga de los contratos de alquiler, conoce bien el negocio de Palau & Manfredi.

Irene escuchó el nombre del fondo catalán por primera vez en enero de 2025, cuando un agente contratado por Palau & Manfredi se presentó en el piso en el que vive con su pareja, en la calle Gaztambide 37, en Madrid, para informarles de que la empresa se había hecho con todo el edificio. Como si estuvieran resumiendo los anuncios de su web, los agentes les dijeron que no les renovarían el contrato. Llegaron a ofrecerles 10.000 euros para que hicieran las maletas, recogieran sus cosas y se fueran, que a quién se le ocurre vivir en Chamberí cuando todo el mundo sabe que Chamberí es para los ricos y los fondos. El famoso barrio es, definen en Palau & Manfredi, una "céntrico y privilegiado".

Lo que no esperaba el fondo inmobiliario es que Irene y su pareja, pero también sus vecinos, se negaran a abandonar su hogar antes incluso de que finalizaran sus contratos, como así les pedían. Tampoco contaba con que el bloque entero se organizara a comienzos de este año con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para resistir y luchar por su permanencia. Y mucho menos que se aliaran con los inquilinos del edificio situado en la calle Mallorca 243, en el céntrico e histórico barrio de l'Eixample, en Barcelona.

A pesar de los más de 600 kilómetros que separan Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid, a los vecinos de Gaztambide 37 y Mallorca 243 hay algo que los une. Ambos edificios han sido adquiridos por el mismo fondo, que, según denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid, "repite técnicas de acoso inmobiliario como la realización constante de visitas de posibles compradores o la ejecución de obras que hacen la vida imposible a las familias residentes". "Otra de las técnicas, algo común entre rentistas especuladores, es el cambio de titularidad de suministros, de tal manera que realizan cortes de agua y gas a su voluntad, perjudicando la vida de las familias", señalan desde la organización.

A pesar de todo, el grito que este martes emitió Irene desde la tribuna del Congreso no hacía referencia solo al caso de Gaztambide, o de Mallorca. "Era el grito de todas, un grito de desesperación, el grito de una nación", cuenta por teléfono a El HuffPost. "Todo el mundo tiene o conoce a alguien que tenga problemas para acceder a una vivienda, si hasta el de Vox lo ha dicho, de una manera u otra les llega a todo el mundo", cuenta Irene, que no comprende cómo ya no solo Vox, sino también PP o Junts, no hayan apoyado unas medidas que "comparte todo el mundo, por mucho discurso vacío que se haga".

Este miércoles, mientras habla por teléfono con este medio, Irene convive con obras constantes en el edificio adquirido por el fondo, y no solo eso. Hace un par de semanas recibieron un correo electrónico de un bufete de abogados catalán en el que se les exigía la retirada de las pancartas que los vecinos han colgado en la fachada para reivindicar su lucha vecinal. "Nos amenazan con emprender acciones legales si no lo hacemos", lamenta Irene. En su piso, además, sufren una gotera desde hace dos meses. "Tenemos las caras de Bélmez aquí pero siguen sin enviar a nadie", denuncia.

Tal y como relata Irene, solo un ejemplo más en el océano de inquietud en el que se ha convertido la vivienda, "si no se hace nada, solo tendrá un piso quien herede un patrimonio". "Nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, estarán igual o peor que nosotros. Por eso esta es una lucha común, de la mayoría del país", dice.