Ester Muñoz le pregunta a Carlos Cuerpo qué le diferencia de María Jesús Montero: hasta Sánchez asiente con la réplica

Este miércoles ha tenido lugar la segunda sesión de control a la que ha tenido que enfrentarse Carlos Cuerpo después de ser nombrado vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, que se ha ido a intentar arrebatarle el Gobierno de Andalucía a Juanma Moreno Bonilla.

Como la semana pasada, ha sido la portavoz del PP Ester Muñoz la que lo ha interpelado directamente. Antes, la dirigente del PP le ha dicho a Pedro Sánchez que Alberto Núñez Feijóo, en su etapa en Galicia, nunca ha tenido a un consejero imputado por corrupción y él, sin embargo, "tiene a su mano derecha ante el Supremo enfrentándose a 20 años de prisión".

"Muestre algo de vergüenza y de humilidad", le ha dicho Muñoz antes de dirigirse a Carlos Cuerpo, al que le ha preguntado si cree que tampoco hay que hablar hoy de corrupción. "Usted no decide qué le preguntamos. Está para responder y decir la verdad, aunque esto último sé que le cuesta", ha insistido Muñoz.

La diputada del PP le ha sacado el CIS con las preocupaciones de los españoles: "De los diez primeros problemas cuatro son corrupción. Miente cuando dice que este grupo sólo plantea preguntas sobre corrupción".

Muñoz ha contado que de 19 sesiones de control han preguntado por vivienda en 13: "Que no le preguntemos a usted no significa que no preguntemos. La vanidad es una mala compañía en política".

Por último, Muñoz le ha dicho: "Es verdad que tiene un tono más pausado que la señora Montero pero miente igual, ¿qué le diferencia a usted de la señora Montero?".

Y el ministro no se ha quedado callado y ha respondido tajante: "Señora Muñoz, la semana pasada le invité a que habláramos de otros problemas que también afectan a los españoles. Se le ha olvidado decir cuál es la primera preocupación en esa lista que no es otra que la vivienda y podíamos haber hablado de la posición del PP en el Real Decreto de ayer".

Las caras de Pedro Sánchez mientras respondía Cuerpo han sido muy llamativas y las ha captado la cámara. Cuerpo ha sentenciado que la de hoy ha sido otra ocasión perdida para hablar de esos temas: "Hace la mismas preguntas que su compañera en el Senado una semana sí, otra también. A lo mejor los españoles quieren escuchar de las portavoces del PP algo más".

Sobre las diferencias con su predecesora ha dicho que la principal diferencia son los retos a los que se han tenido que enfrentar tanto él ahora como antes María Jesús Montero y antes Nadia Calviño.

"Covid, aranceles, Ucrania, Irán. En cualquier caso siempre con una línea de gestión que consiste en reforzar el Estado de Bienestar y seguir promoviendo las oportunidades entre los españoles".