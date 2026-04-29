María Patiño ve caer las prórrogas de los alquileres y poco le ha bastado para sentenciar y dar que hablar

Este martes el 'no' de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV tumbaron el decreto-ley para aliviar la crisis de vivienda con una prórroga de los contratos de alquiler que vencían este año y fijando un máximo a la subida de los precios, generando un total desacuerdo de los ciudadanos, que no dudaron en protestar desde el palco de invitados del Congreso de los Diputados.

Casi tres millones de personas se han visto afectadas y han sido miles de personas que en redes sociales han protestado, entre ellos el economista Julen Bollain, que dejó claro en la red social X que quien ha votado en contra de la prórroga de alquileres "está eligiendo bando". Uno que no es de aquel que "trabaja, paga y quiere seguir viviendo donde vive".

"No creo en la intervención"

Si hay una reacción que ha sonado a lo largo de este miércoles, es la de la periodista y presentadora de televisión María Patiño, que no ha dudado en ningún segundo en dejar su opinión, aunque lo ha hecho muy a su estilo, con un tono y estilo ciertamente filosófico, pero que transmite un contundente mensaje de crítica.

Patiño ha pronunciado en su perfil de X no creer en la intervención, sino en "la honestidad": "El pequeño propietario lo sufrirá, el grande se fumará un puro". Y ha dejado una sentencia para enmarcar en el Congreso de los Diputados: "Mi hogar es el reflejo de mi esfuerzo, la especulación es el reflejo de tu egoísmo".

"Nosotros no hemos dicho nunca que no estemos a favor"

Por si fuera poco, Europa Press ha recogido en entrevistas de Antena 3 y Telecinco a Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, que "nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos" y que "no podíamos votar que sí a un real decreto que jurídicamente tiene muchos errores".

Exigen cinco medidas para dar el apoyo a otro decreto sobre la vivienda, como la aplicación del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros mensuales y la creación de deducciones fiscales por compra y renovación de vivienda. Además, también rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con una renta inferior a 33.0047,20 euros.