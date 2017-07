La joven que logró que multaran a Iberia por discriminación: "Me preguntaron por mi última regla"

"En las pruebas de Iberia no sólo me pedían pruebas de embarazo, incluso me preguntaron la fecha de mi última regla". Bärbel Espín, la menorquina de 28 años que ha logrado con su denuncia ante la Inspección de Trabajo que Iberia sea sancionada con 25.000 euros por discriminación a las mujeres y que se retire de las pruebas de acceso el test de embarazo, ha opinado que "la multa que han puesto me parece baja, pero la humillación a Iberia es impagable" —según informa Faro de Vigo—.

Espín, quien asegura "satisfecha" que el proceso por el que ha pasado "finalmente ha valido la pena", ha argumentado que no podía consentir que sus opciones de encontrar empleo dependan de si está o no embarazada: "Tengo una carrera y dos máster", ha resaltado, antes de encuadrarse en "una generación que lo ha pasado muy mal para tener un futuro laboral y que ha pagado los platos rotos de lo que otros han hecho".

PRUEBAS MÉDICAS

En 2016, Espín vio la opción de entrar como administrativa de tierra de la compañía Iberia. Superó un cuestionario online, tras lo que tuvo una entrevista personal con una empresa de trabajo temporal. Allí, a Espín se le preguntó, entre otras cosas, por la fecha de su última menstruación.

Así mismo, se le entregó un papel en el que debía autorizar unas pruebas para comprobar si tomaba drogas y si estaba embarazada. Aceptó lo primero pero se negó a lo segundo, tras lo que le advirtieron que quedaría fuera del proceso: "Al principio dudé", reconoce.

Pero la gota que colmó el vaso fue cuando vio que un médico tachaba con típex su negativa a aceptar esa analítica. Fue entonces cuando se dirigió a la Inspección de Trabajo, al Instituto Balear de la Mujer y llamó por teléfono a UGT.