Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Trump anuncia ayuda y avanza que los reportes "no son buenos"

Trump anuncia ayuda por terremotos en Venezuela y dice que los reportes "no son buenos"



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron este miércoles a ese país suramericano y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias "no son buenos".



"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.



"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT", concluyó Trump.