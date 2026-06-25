Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Trump anuncia ayuda y avanza que los reportes "no son buenos"
El país caribeño, que ya arrastra una grave crisis económica, se ha visto sacudido por dos temblores de 7,2 y 7,5 grados, separados apenas por 39 segundos. Las imágenes que llegan de la zona muestran centenares de edificios destrozados.
Washington se solidariza con el pueblo venezolano mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos activa una alerta naranja y advierte de un posible balance catastrófico. Por ahora, las autoridades oficiales han informado de al menos 32 muertos y más de 700 heridos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados. "A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Y qué diferencia hay con una réplica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron este miércoles a ese país suramericano y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias "no son buenos".
"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.
"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT", concluyó Trump.
Delcy Rodríguez ha decretado el estado de emergencia: se han suspendido las clases y las actividades no esenciales.
El Gobierno suspende las clases y las actividades no esenciales tras los dos potentes seísmos, de 7,2 y 7,5 grados. El alcalde de Caracas confirma que hay fallecidos, aunque todavía no se ha precisado el número de víctimas.
Aquí arranca el directo de El HuffPost sobre el doble terremoto que ha tenido lugar esta madrugada en el norte de Venezuela. En concreto, se han detectado dos potentes temblores de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro ha sido situado en el noroeste del municipio Montalbán (Estado de Carabobo), en el norte del país. El temblor ha alcanzado también a la capital, Caracas.