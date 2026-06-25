Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Trump anuncia ayuda y avanza que los reportes "no son buenos"
ÚLTIMA HORA
Terremotos en Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez reporta 32 fallecidos y más de 700 heridos
Global
Global

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Trump anuncia ayuda y avanza que los reportes "no son buenos"

El país caribeño, que ya arrastra una grave crisis económica, se ha visto sacudido por dos temblores de 7,2 y 7,5 grados, separados apenas por 39 segundos. Las imágenes que llegan de la zona muestran centenares de edificios destrozados. 

Carmen Rengel
Carmen Rengel
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio tras los terremotos de Caracas (Venezuela), el 24 de junio de 2026.
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio tras los terremotos de Caracas (Venezuela), el 24 de junio de 2026.Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
07:06
EEUU lanza una inquietante previsión tras el terremoto de Venezuela: teme entre 10.000 y 100.000 muertos

Washington se solidariza con el pueblo venezolano mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos activa una alerta naranja y advierte de un posible balance catastrófico. Por ahora, las autoridades oficiales han informado de al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

06:59
Delcy Rodríguez reporta 32 fallecidos y más de 700 heridos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados. "A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

06:59
El mensaje de la presidenta Rodríguez a la ciudadanía

"Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible".

06:57
Qué es un doblete sísmico como el que ocurrido en Venezuela

Y qué diferencia hay con una réplica.

06:50
Trump anuncia ayuda por terremotos en Venezuela y dice que los reportes "no son buenos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron este miércoles a ese país suramericano y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias "no son buenos".

"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.

"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT", concluyó Trump.

06:40
Las primeras imágenes tras los dos terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez ha decretado el estado de emergencia: se han suspendido las clases y las actividades no esenciales.

06:40
Estado de emergencia en Venezuela

El Gobierno suspende las clases y las actividades no esenciales tras los dos potentes seísmos, de 7,2 y 7,5 grados. El alcalde de Caracas confirma que hay fallecidos, aunque todavía no se ha precisado el número de víctimas.

06:34
Buenos días

Aquí arranca el directo de El HuffPost sobre el doble terremoto que ha tenido lugar esta madrugada en el norte de Venezuela. En concreto, se han detectado dos potentes temblores de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro ha sido situado en el noroeste del municipio Montalbán (Estado de Carabobo), en el norte del país. El temblor ha alcanzado también a la capital, Caracas. 

Carmen Rengel
Carmen Rengel
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora especializada en Global. Licenciada en Periodismo y experta en Defensa y Comunicación Institucional por la Universidad de Sevilla. Corresponsal en Jerusalén durante cinco años, colaboró con la SER, El País o Canal Sur. Trabajó en El Correo de Andalucía y fue asesora en la Secretaría de Estado de Defensa. Es autora de 'El viaje andaluz de Robert Capa', Premio de la Comunicación Asociación de la Prensa de Sevilla y jurado del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales.

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos