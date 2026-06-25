Rocío Martínez, de Antena 3 Deportes: "Me pongo de pie cuando suena el himno de España"

Rocío Martínez es una de las voces del deporte en Atresmedia, donde informa puntualmente tanto en Antena 3 Deportes como en Onda Cero, en el mítico programa Radio Estadio.

En un mundo —el del periodismo deportivo— marcado por los rostros masculinos es necesario alguien con la capacidad comunicativa de Rocío Martínez. Cuenta que su primer recuerdo de un Mundial es en 1982, con Naranjito como mascota.

Martínez, además, explica en Las 10 del Mundial —por donde ya han pasado Peldanyos, Pilar Alegría, James Rhodes y Kiko Matamoros, entre otros— que le marcó mucho el Mundial que ganó España en 2010 y que espera que el mejor mundial de la historia sea el de este año.

De momento no va mal encaminada: Messi se ha convertido con Argentina en el máximo goleador de la historia de los mundiales, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el único jugador de la historia en marcar en seis mundiales y por detrás vienen Mbappé, Haalaand y Harry Kane en un momento de forma espléndido.

Roció Martínez Card GTRES

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

El Mundial del 82, el de Naranjito. Tenía cuatro o cinco añitos y aún conservo el álbum de cromos de aquel primer Mundial en España. Ya por entonces era futbolera. Y Naranjito fue el primer gran símbolo de nuestra niñez.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Sin duda, la final de Sudáfrica 2010. Aquel gol de Iniesta en el minuto 116 es el gol de nuestras vidas. Bueno, y el paradón de Casillas a Robben. Aquella victoria ante Holanda nos hizo tan felices... Aunque seguramente aquella primera estrella de España arrancó con el gol de Torres en la final de la Euro 2008 ante Alemania. Ahí nos convencimos de que podíamos soñar, después de tantos sinsabores, de tantas selecciones que se habían quedado sin premio. Y mira.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Al ser un deporte de emociones, prefiero ver el fútbol acompañada. Lo hago muy a menudo por mi trabajo con mis compañeros y compañeras. Pero si no estoy trabajando, no me importa verlo sola, porque al final, cuando eres periodista, tienes que estar muy atenta a todos los detalles. Pero suelo ver también muchos partidos en familia.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Espero que sea el de este verano, con la victoria de España. Ganar dos Mundiales sería ya una cosa muy, pero que muy seria. Confío en De la Fuente y sus pupilos.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Una que, por edad, no vi, pero que ha pasado a la historia como un icono, un mito del fútbol, aquella Brasil del 70 de Pelé. El ‘jogo bonito`. La naranja mecánica de Cruyff, por su estilo de juego, aunque no llegara a ganar el Mundial. Y, por supuesto, la España del tikitaka, claro. Dos veces campeona de Europa y una del Mundo es marcar una época. Un equipo con mucho talento.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Pues me voy a quedar con Messi y con Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores de la era moderna. Los dos van a jugar su ¡sexto Mundial! Eso significa estar muchos, muchos años, al máximo nivel.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

Bueno, en realidad los cuatro que marcó Butragueño a Dinamarca en Querétaro en los octavos de final del Mundial de México 86.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Me pongo de pie cuando suena el himno. Pero bueno, eso no es una manía. Es más bien una forma de meterme en el partido y en sus sensaciones.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Me encanta ver los partidos de fútbol con mis sobrinos. No tengo problemas en ver el fútbol con nadie.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial

Pues aquel gol anulado a Morientes en los cuartos de final del Mundial 2002 de Corea y Japón precisamente ante Corea. ¡Aquel balón de Joaquín no había salido! Yo creo que todos vamos a recordar siempre el nombre de aquel árbitro, el egipcio Al-Ghandour.