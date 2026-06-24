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Begoña Gómez entrega su pasaporte: los 17 minutos de la esposa de Pedro Sánchez en el juzgado del juez Peinado
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Begoña Gómez entrega su pasaporte: los 17 minutos de la esposa de Pedro Sánchez en el juzgado del juez Peinado

La mujer del presidente del Gobierno ha recibido en persona la notificación de la apertura de juicio oral contra ella por cuatro presuntos delitos.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Begoña Gómez, durante una comparecencia
Begoña Gómez, durante una comparecenciaEuropa Press via Getty Images

Begoña Gómez ha cumplido con el requisito legal impuesto por el juez Peinado y ha entregado su pasaporte en el juzgado ante el "riesgo de fuga" que intuía el magistrado.

 La esposa de Pedro Sánchez se ha personado este miércoles por la tarde al juzgado que dirige el instructor de la causa, el de instrucción número 41 de Madrid, y allí ha permanecido 17 minutos.

Según adelanta EFE, Begoña Gómez ha llegado a las 17:51 y durante su estancia en las dependencias judiciales, se le ha notificado la apertura de juicio oral ante un jurado popular contra ella por cuatro delitos, incluido corrupción en los negocios.

A las 18:08, la esposa del presidente del Gobierno ha abandonado el juzgado con dirección al garaje de la sede judicial, desde donde ha accedido por motivos de seguridad, como es habitual en sus comparecencias.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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