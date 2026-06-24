Begoña Gómez entrega su pasaporte: los 17 minutos de la esposa de Pedro Sánchez en el juzgado del juez Peinado

Begoña Gómez ha cumplido con el requisito legal impuesto por el juez Peinado y ha entregado su pasaporte en el juzgado ante el "riesgo de fuga" que intuía el magistrado.

La esposa de Pedro Sánchez se ha personado este miércoles por la tarde al juzgado que dirige el instructor de la causa, el de instrucción número 41 de Madrid, y allí ha permanecido 17 minutos.

Según adelanta EFE, Begoña Gómez ha llegado a las 17:51 y durante su estancia en las dependencias judiciales, se le ha notificado la apertura de juicio oral ante un jurado popular contra ella por cuatro delitos, incluido corrupción en los negocios.

A las 18:08, la esposa del presidente del Gobierno ha abandonado el juzgado con dirección al garaje de la sede judicial, desde donde ha accedido por motivos de seguridad, como es habitual en sus comparecencias.