Arturo Pérez-Reverte ve lo que ha pasado en el Congreso con Pedro Sánchez y sentencia: "Siguen toreando a la oposición"

La sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados ha sido una de las más tensas del año. En el debate principal se ha puesto el foco en los escándalos de corrupción de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, que han sido condenados por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses, 19 años y cuatro años de prisión, respectivamente.

Sin embargo, Aldama se ha librado de la cárcel por su colaboración con la justicia, además de que no va a tener que devolver la comisión que se llevó del caso de las mascarillas, que supera los tres millones de euros.

Ante las críticas de Alberto Núñez Feijóo a Sánchez en el Congreso, el presidente del Gobierno ha respondido con el mismo modus operandi, desentrañando varios escándalos de corrupción que han perseguido a Feijóo durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia y ahora como líder del PP nacional.

"Puede caer bien, mal o aún peor, pero..."

En ese sentido, el escritor y periodista de guerra Arturo Pérez-Reverte, autor de la saga del Capitán Alatriste, ha dado su punto de vista al "espectáculo" que se ha visto en el Congreso. En una publicación en la red social X, rompe una lanza a favor de Pedro Sánchez.

"Después del espectáculo de hoy, refuerzo una antigua convicción: Pedro Sánchez puede caerte bien, mal o aún peor que mal, pero él y algún miembro más de su gobierno son unos profesionales", ha expresado al principio del tuit.

Y ha rematado: "Con todo lo que tienen encima, siguen toreando a la oposición por los dos pitones". Unas horas antes publicó un tuit en el que escribía un extracto de Sátiras, una recopilación de poemas satíricos del autor romano Juvenal que se publicaron en el siglo XIX.

"Cuando el gobernante se declara dueño de la verdad y no admite debate alguno, convoca a los senadores no para escuchar opiniones, sino para imponer la suya. Y así, la grandeza natural del Senado degenera en espectáculo de servidumbre", ha citado Reverte.