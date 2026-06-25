Qué es un doblete sísmico como el que ocurrido en Venezuela

Captura de pantalla de la web del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

En apenas 39 segundos, es decir, con menos de un minuto de diferencia, dos fuertes terremotos han sacudido este miércoles el Caribe venezolano. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y el siguiente, de 7.5, según los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según el Centro Nacional de Alertas de Tsunamis de Estados Unidos, ambos temblores conforman un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia y justo en la misma zona.

En este fenómeno, el segundo terremoto no se considera una réplica del primero, como sí ocurre en otros casos. En lo que comúnmente entendemos como réplica, la intensidad de ésta suele ser menor. En el caso del doblete, la magnitud apenas varía.

Como explican desde Univisión, el doblete se produce "en la misma área y en un intervalo muy corto, desde segundos hasta minutos, debido a que la ruptura de una falla no libera toda la energía acumulada en un solo evento".

Aseguran que este tipo de secuencias puede ser más destructivas que un único terremoto, "ya que el segundo movimiento puede impactar estructuras que ya fueron debilitadas por el primero".

La situación en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia en el país. No pudo ofrecer un balance de si hay víctimas mortales o cuál sería la cifra de heridos, pero aseguró que se ha activado toda la red de salud pública y privada, como recoge EFE.

Se han cancelado las clases tanto de hoy como del resto de la semana, así como las actividades no esenciales.

Rodríguez señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. También ha habido problemas en el servicio eléctrico, de agua y de gas doméstico y se han suspendido los servicios de metro y tren.

Asimismo, la presidenta encargada informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, pero no precisó cuáles.