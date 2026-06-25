Recuperan 13 años después un tuit del juez Bosch y la sentencia es clara: "Este hombre tenía más razón que un santo"

El juez Joaquim Bosch se ha convertido en uno de los referentes televisivos a la hora de analizar los casos de corrupción que tienen en vilo a España, tanto del Partido Popular como del PSOE.

También ha sido uno de los encargados de desgranar juicios importantes de la historia de España como el procés —por el que fueron condenados numerosos políticos catalanes a la cárcel— o el del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, en redes sociales, una usuaria ha compartido una reflexión que el magistrado dejó en el año 2013, es decir, hace 13 años, sobre cómo funciona la justicia en España y muchos están alucinando porque tiene mucho que ver con el presente.

"A veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar avispas y abejorros", escribió el magistrado el 20 de mayo de 2013 en su perfil de X, donde tiene ahora 340.000 seguidores.

"Trece años después se demuestra que este hombre tenía más razón que un santo", dice la persona que ha publicado el mensaje en la red social de Elon Musk, donde tiene en pocas horas más de 5.000 'me gusta'.

En los comentarios, muchos explican que esto no se puede aplicar con el caso de Ábalos —condenado a 24 años de cárcel— y otros que si esto va realmente por la condena a Víctor de Aldama, que finalmente no irá de momento a prisión tras colaborar con la justicia en el Caso Mascarillas.

En una de sus últimas reflexiones en X, el magistrado ha dicho: "No hay corruptos sin corruptores. La decisiva parte empresarial de la corrupción necesita una respuesta legal más contundente".