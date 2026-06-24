El hijo de un antiguo compañero del padre de Patxi López pone los puntos sobre las íes a Feijóo: "Hoy da otro paso"

Jagoba Álvarez Ereño, licenciado en Historia y director de DDHH y Atención a Víctimas del Gobierno Vasco entre 2024 y 2025, es hijo de un compañero "de clase social y de militancia" de Lalo, padre de Patxi López, a quien ha mencionado Feijóo durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

Feijóo ha generado numerosas críticas por utilizar al padre del portavoz socialista, víctima de maltrato del bando fascista, para criticarle: "Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás".

Álvarez Ereño le ha dado una auténtica lección al líder del Partido Popular explicando el modus operandi de la derecha española: "En la derecha española utilizan los asesinados socialistas para echar mierda al PSOE".

"Mi padre me diría..."

"Hoy Feijóo dio otro paso, usar al padre de Patxi López. Mi aita, que fue compañero de clase social y de militancia de Lalo, y que pasó por las mismas comisarías y cárceles que él, me diría: qué poco argumento tienen cuando la derecha española cae, nuevamente, en su propia naturaleza de podredumbre", ha expresado en un tuit de la red social X a modo de respuesta.

Fue el propio López el primero en contestar, pero Feijóo ya no estaba presente en el Congreso: "Lamento que no esté el señor Feijóo porque me gustaría decírselo a la cara. Es fácil, sí, me gustaría decírselo a la cara". Sus declaraciones han dado la vuelta a toda España, especialmente por el mensaje que le envía después.

Patxi López contraataca a Feijóo: "Tápese un poco"

"Para que yo le acepte al señor Feijóo que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad", exclamó el portavoz socialista.

De hecho, da la vuelta a la tortilla y hace referencia al fundador del PP, Manuel Fraga: "Mientras que el fundador de su partido, del que el señor Feijóo dice siempre que es su heredero orgulloso, formaba parte del gobierno de la dictadura que le torturó, que le encarceló, que le desterró y que fusilaba a la gente en este país".

Por ello, ha rematado advirtiendo a Feijóo que se "tape un poco" y "deje de ser tan ruin, que es lo que es": "Esa es la degradación, esa es la decadencia que ha traído el señor Feijóo a este país".