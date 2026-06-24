Nacho Duato habla de cómo es trabajar con el hermano de Pedro Sánchez y a muchos les va a doler: "Es una persona que..."

El bailarín Nacho Duato ha estado en Cara al Show, el programa de Marc Giró en las noches de laSexta, y ha hablado de su relación laboral con el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez.

El hermano del presidente, músico de profesión, tiene que responder ante la justicia por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos puestos de trabajo en la diputación de Badajoz.

Sobre esto ha hablado Duato, que ha defendido la labor del hermano del líder del PSOE como director de orquesta. Se conocieron en Rusia "mucho antes de que Sánchez fuese secretario general del PSOE".

"Es un director de orquesta excelente. Con todos los respetos por Badajoz, ¿cómo te van a enchufar para ser director de orquesta de un conservatorio de Badajoz? Si fuese del Liceo o de la Ópera de París", ha dicho tirando de ironía.

"Enchufar a tu hermano en el conservatorio de Badajoz, con todos mis respetos, pues no. Que no le hace falta. Habla seis idiomas, es una maravilla. Ha pasado del conservatorio de Rimski-Kórsakov. A mí me hizo una pieza para un ballet mío", ha añadido.

Ha contado que lo llamó hace tiempo pero que ahora no tienen demasiada relación. Sí que vio a su padre hace poco en el teatro Albéniz: "Estaba su padre fatal y le dije mira lo siento mucho, lo debéis de estar pasando fatal con vuestros dos hijos, con vuestra nuera y tal".

"Estaban destrozados", ha sentenciado Duato. Ha contado como anécdota que le preguntó a Felipe González por qué no iba al ballet y que él le respondió que si iba era un fastidio por todo lo que conlleva que un presidente del Gobierno se desplace.

"Tienen que llevar perros, mirar por la alcantarilla, llevar guardaespaldas. Es un lío que es mejor que no vaya, pero es una excusa", ha zanjado.