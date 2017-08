Josep Jover: “Soy partidario de no entrar en la UE en los primeros años de independencia”

"Soy pirata y me muevo con una cierta filosofía pirata". Así se ve Josep Jover (Terrassa, 1955), abogado catalán, especializado en propiedad intelectual, derechos de autor y gestor de conflictos y el jurista que dirige la defensa del proceso de independencia de Cataluña ante la Unión Europea.

Hace 15 días que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lo fichó para defender "los derechos de los catalanes en Luxemburgo". Jover ha tardado menos de una semana en montar un equipo. Son 25 personas, de perfil multidisciplinar, y entre las cuales hay, además de 12 juristas, matemáticos, especialistas en cultura y derechos de imagen... "No necesariamente somos independentistas. En el grupo hay catalanes, no catalanes, pro-independentistas y contrarios a la secesión", enumera en conversación telefónica con El HuffPost.

En un comunicado, el partido presidido por Oriol Junqueras explica que Jover creará y estará al mando de un equipo en el que se integrará el actual equipo judicial de ERC para gestionar su acción jurídica a nivel internacional. "Las recientes actuaciones policiales, la falta de respeto democrático y los ataques a la libertad de expresión" han estado entre los "detonantes" de la decisión de contratar a Jover. Decisión con la que ERC se pretende "dotar del máximo número de herramientas para poder defender los derechos de la ciudadanía de Cataluña".

Josep Jover tiene contrato con ERC hasta el 2 de octubre, un día después de la fecha programada para el referéndum, la consulta ilegal promovida por Junts pel Sí y la CUP y que abocaría en una eventual proclamación de la república catalana. Antes de firmar el contrato, puso como condición que todo el material que su equipo produjera fuera de licencia libre, "para que pudiera ser aprovechado por todo el mundo", nos cuenta desde Barcelona, poco antes de iniciarse las fiestas de Gracia en las que participa activamente. "Es pirata", insiste.

¿E independentista? "No lo sé aún, ni en el plano personal ni en el profesional", confiesa. "Hasta el momento siempre he dicho que era independentista en defensa propia: hay una mayoría independentista en el país y esa mayoría lo es en relación al mal hacer del Gobierno español", explica Jover. "Independentistas en defensa propia somos un paquete importante", comenta con voz socarrona. "Si hubiese habido otras condiciones jurídicas, no estaríamos hablando de esto".

Como coordinador de la comisión jurídica del 15M en Barcelona, estuvo involucrado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas y también en aquella que dictó la supresión del céntimo sanitario.

Pero donde Jover tiene más experiencia es en casos de propiedad intelectual. Fue uno de los diez letrados que estudió el caso del cierre de Megaupload por el FBI. En este momento, prepara, además, una acción jurídica del tema LexNet, "que no todo ha de ser independentismo".

El Gobierno asegura que frenará el proceso independentista en un solo día y Europa dice que no quiere una Cataluña independiente. Pinta difícil.

Ese es el argumento del Gobierno, una de las causas del primer dictamen, y que demuestra la capacidad del Estado español para aplicar erróneamente muchos párrafos jurídicos. Solo explico un oxímoron: no puedes echarme de Europa sin aplicarme todo el derecho comunitario y el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza la libertad de expresión al tiempo que prohíbe a cualquier Estado actuar en contra.

Además y aunque los constitucionalistas lo nieguen, la Constitución del 78 queda un poco en barbecho después de haber cedido el grueso de la soberanía del Estado a una entidad supranacional como Europa. Esta Constitución ha debido ser una caja vacía y como caja vacía que me apliquen el 155 de la Constitución si quieren. La normativa es europea, así es que ya negociaré con Europa.

Las sentencias del Tribunal Constitucional están dictadas con muy poco sentido común y menos sentido de la oportunidad.

¿Con qué armas?

Hay una sentencia de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el derecho de la Unión está por delante del derecho constitucional de cada país. Mi arma es el trabajo para que se anulen las sentencias del Tribunal Constitucional, dictadas con muy poco sentido común y menos sentido de la oportunidad. Soy una apasionado de la Teoría de Juegos, eso es notorio.

Pero la UE insiste en que no aceptará una Cataluña independiente y para la incorporación de un nuevo Estado miembro necesita unanimidad, incluido el voto positivo de España.

Lo voy a explicar con un ejemplo. Si tu pareja y tú os separais y queréis vender el piso pero habéis cedido una parte del mismo a tu vecino, ¿qué vais a hacer? Lo que pase entre tu pareja y tú es cosa vuestra, porque yo lo único que tengo que hacer es entenderme con el vecino. Y esto es lo que sucede entre Cataluña y la Unión Europea.

Ese requerimiento de unanimidad no es un escollo puesto que, por un tema de pérdida de nacionalidad, continuaríamos siendo ciudadanos europeos. ¿Usted le negaría la entrada en su bloque de pisos a una pareja con alto poder adquisitivo y que le asegura que seguirá pagando? Con todo, mi normativa es la de la Unión Europea y la Unión Europea no me puede expulsar ni a mí ni a nadie. Otra cosa es mi opinión personal: soy partidario de no entrar en la UE en los primeros años de independencia.

¿Qué soberanía nacional tiene España si más del 90% la hemos cedido a una entidad supranacional?

Otro de los argumentos del Gobierno contra la batalla que pretende librar en Luxemburgo es que una minoría no puede decidir sobre aspectos que afectan a la mayoría.

Como jurista y también como pirata, estoy comprometido con que los ciudadanos de un territorio puedan decidir qué hacer, sean más o sean menos. Porque, además, ¿qué soberanía nacional tiene España si más del 90% la hemos cedido a una entidad supranacional?

Los delitos de desobediencia, prevaricación, sedición y malversación, entre otros, amenazan con caer sobre una losa contra los promotores de la consulta.

Con estos delitos van a crear héroes. Sencillamente. En este momento ya no importa si algo está fundamentado o no, si usas o no el Derecho... aquí lo único que vale es si estás conmigo o contra mí.

Conmigo o contra mí, pero con la UE definitivamente en contra.

Ese es un tema mucho más complejo. No trabajo en la parte política, sino en la jurídica de la Unión Europea. El TJUE asienta sus decisiones en los tratados de la UE y en la Carta de Derechos Fundamentales. Esos son sus manuales de trabajo. Y no tiene ni las presiones de España ni de la Comisión Europea ni del Parlamento. Le importa una fresca si con sus decisiones le echa un capote a España o no.

El Tribunal Constitucional de España es uno de los más vagos del planeta.

¿Y para cuándo se esperan esas decisiones?

A diferencia del Tribunal Constitucional de España, que es uno de los más vagos del planeta, el TJU es el más eficiente de todo el arco europeo y tarda un máximo de 14 meses en resolver. Si se acepta el reenvío prejudicial, estaríamos hablando de la paralización de todos los procedimientos, incluso los constitucionales hasta que la justicia europea se pronuncie finalmente.

El grupo que dirijo está creando herramientas, para que las actuales defensas puedan utilizarlas, en tema de Derecho Europeo, ni tan siquiera en temas del Tribunal de Derechos Humanos.