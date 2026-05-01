'Le Monde' desmonta las críticas de la derecha francesa sobre la regularización de migrantes en España: ni 'efecto llamada' ni los regularizados trabajarán en Francia

Numerosos inmigrantes realizan los trámites de regularización de su situación en las dependencias de la Asociación "Entre Mares" en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, el 28 de abril de 2026.

Francia está a un año de celebrar elecciones presidenciales, si no hay adelanto. El actual mandatario, Emmanuel Macron, no puede presentarse por la limitación legal de mandatos, así que la batalla es feroz por tomarle el testigo. Tanto en su partido, el liberal, como en la ultraderecha, a la que las encuestas dan por ganadora.

El mensaje de los de Marine Le Pen se radicaliza conforme se acerca la cita con las urnas, tratando de meter miedo y de ofrecer soluciones facilonas y populistas. Y la derecha de siempre, Los Republicanos, se contagia de sus apuestas y agenda para no quedar relegado, tras haber perdido su capacidad de gobernar, perdida la antigua alternancia con los socialistas.

En este marco, la inmigración es, de nuevo, el caballo de batalla. Todo se juzga y todo se debate. Así que la reciente iniciativa legislativa en España para regularizar a cientos de miles de extranjeros en situación administrativa irregular ha saltado a la arena política francesa, inevitablemente. Está generando una oleada de reacciones y, también, de desinformación.

Ante ella, el diario de referencia en el país vecino, Le Monde, ha decidido analizar los hechos reales tras este proceso que, según sectores conservadores galos, supone un "peligroso efecto llamada". Para nada, afirman: es cosa de "exageraciones" e "inexactitudes". Ni habrá "efecto llamada" ni los regularizados en nuestro trabajarán en Francia. Un mensaje que no sólo deberían leer más allá de los Pirineos, sino a este lado...

Bulo por bulo

La primera mentira que ataca es el origen en sí del proceso. A diferencia de lo que se ha sugerido en algunos foros, no se trata de un decreto "arbitrario" del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. El proceso, expone el rotativo, nació de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 700.000 firmas y contó con el apoyo de unas 900 ONG. Incluso de la Iglesia católica, enfatiza.

En el Congreso de los Diputados, recuerda, la medida fue admitida a trámite con una mayoría abrumadora: 310 votos a favor frente a los 33 en contra de Vox. Como señala el artículo: "Casi todos los partidos políticos españoles, incluido el Partido Popular ("derecha"), votaron a favor de iniciar el debate sobre esta regularización extraordinaria".

¿Y de cuántas personas estamos hablando, en realidad? Porque Agrupación Nacional, el partido más radical, ha llegado a hablar de "millones". No. La cifra de 500.000 personas es la que domina los titulares, pero Le Monde aclara que el texto definitivo aún debe ser negociado y la cifra podría variar. El objetivo final es regularizar a aquellos que ya están en España, no atraer a nuevos migrantes. Según el texto, la medida se aplicaría a extranjeros que estuvieran en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021.

Uno de los argumentos centrales para defender la medida es la integración en el mercado laboral formal. El diario destaca que la regularización permitiría que miles de personas que ya trabajan en la economía sumergida (agricultura, cuidados, hostelería) comiencen a cotizar. Subraya que el objetivo es "poner fin a la precariedad y la vulneración de derechos de las personas que ya viven y trabajan en el país", además de fortalecer las arcas públicas.

Tensiones en Francia

La derecha y la extrema derecha francesa han utilizado este caso para criticar las políticas migratorias europeas. Figuras políticas han calificado la medida como una "irresponsabilidad". Sin embargo, el análisis de Le Monde recuerda que España ya ha realizado procesos similares en el pasado (incluyendo seis regularizaciones bajo gobiernos tanto de izquierda como de derecha, como la de José María Aznar, del PP, en el año 2000).

Frente a las acusaciones de la derecha y la ultraderecha francesa sobre un posible aumento de la inmigración ilegal en su territorio, el medio cita a diversos expertos que indican que no existe una correlación directa demostrada entre estas regularizaciones y un aumento de las llegadas. El enfoque español se basa más en una "realidad pragmática" de un país que necesita mano de obra y busca aflorar la economía sumergida.

Aunque el proceso ha causado un terremoto político en Francia, en España se percibe como una medida de justicia social y necesidad económica que ha logrado unir a fuerzas políticas tradicionalmente enfrentadas, dejando a la extrema derecha como la única voz discordante en el parlamento. Es el mejor sacadudas.