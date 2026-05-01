Juan del Val, sobre los críticos que llaman 'literatura menor' a sus novelas: "Le retaría a escribir sobre lo que yo escribo, le pongo un folio delante y vemos quién hace más subordinadas"

Juan del Val, durante la presentación de su novela 'Vera, una historia de amor'

Juan del Val, premio Planeta 2026. La elección del conocido guionista, productor y televisivo, pero también escritor, generó un interés pocas veces visto alrededor de uno de los grandes premios de la literatura en español.

Autor de Vera, una historia de amor, Del Val ha tenido que ir soportando ataques desde el momento mismo de su premiación. Porque junto a felicitaciones, ha recibido muchas críticas de quienes consideran su obra un subgénero de 'literatura menor'.

Ahora, Juan del Val ha respondido a sus críticos de un modo 'marca de la casa', polémico, como deja claro en una entrevista con El Periódico Mediterráneo.

No niega y no rehúye "algunas críticas, que "por supuesto asumo y acepto". Pero su comprensión tiene un límite, deja claro. "Cuando alguien habla de 'literatura menor', yo le retaría a escribir sobre lo que yo escribo. Le pongo un folio delante y vemos cuál de los dos hace más subordinadas. Yo podría escribir un capítulo lleno de subordinadas, claro". "Pero eso no significa que sea mejor. Significa que es más aburrido", añade al respecto.

El escritor y polifacético comunicador nacido en Madrid asegura que él no se enfrenta a una autocrítica como tal, sino que "hablaría de autoexigencia". "Soy enormemente duro conmigo a la hora de escribir. Puedo sufrir por un párrafo", expone en la entrevista.

Sobre su premiada novela y la finalidad de la misma, Del Val insiste en que "no soy muy pretencioso en ese sentido". "Mi último libro es entretenimiento, y lo digo mucho aunque a veces se malinterprete. Para mí el entretenimiento no es una cosa menor. Me parece un gran logro que alguien lea una novela, la termine y diga 'me he entretenido'".

"A partir de ahí, si además se ríe, reflexiona o se emociona, mejor. Pero creo que un escritor, o cualquier artista, tiene que tener cierto afán de provocación. Me parece imprescindible para hacer pensar", concluye al respecto.