No solo Amaia: por qué los Tiny Desk tienen la clave de la viralidad en la música (y como servicio público)

La imágenes de Amaia tocando una flauta-silla o chapurreando inglés han estado circulando en redes durante más de una semana. Y esto no es la primera vez que sucede, ni tampoco con un artista español como ya lo hizo Guitarricadelafuente.

El "manos arriba todo el mundo que llegó Paquito", del La que puede, puede de Ca7riel y Paco Amoroso, con ambos sentados en taburetes, haciendo una interpretación totalmente orgánica de la canción en octubre de 2024 dio la vuelta al mundo y lanzó al dúo argentino a otra categoría más allá de los amantes de lo urbano.

Algo parecido sucedió con el Tiny Desk de C. Tangana en 2021. Mientras en España todavía se desperezaban los últimos retazos de medidas de control de aforo en grandes eventos, mascarillas y distancia de seguridad, el "madrileño" optó por montar una auténtica mesa de tablao flamenco en la que estuvieron presentes Antonio Carmona, Kiko Veneno, La Húngara, Niño de Elche o Alizzz.

Este formato, que nació en 2008 de la más pura casualidad, se ha convertido en uno de los fenómenos virales a nivel musical con hitos como la actuación de Dua Lipa, que se ha convertido en el Tiny Desk más visto de la historia con más de 142 millones de visualizaciones.

Esta iniciativa nació de la mano de los productores Bob Boilen y Stephen Thompson, responsables del programa All Songs Considered de la NPR (National Public Radio) Music, la emisora pública musical de Estados Unidos, quienes se vieron frustrados al ver una actuación de la cantante de folk Laura Gibson en un bar ruidoso, donde no pudieron disfrutar de él, y bromearon con que sonaría mejor en su estudio.

A raíz de ahí le propusieron a la artista actuar en el escritorio de Boilen en NPR y allí, con su peculiar escritorio lleno de estanterías con discos y libros hicieron un formato acústico, lo grabaron y lo subieron a YouTube, donde empezaron a multiplicarse las reproducciones. El fenómeno viral, antes de que la viralidad fuera la clave de todo, había nacido.

Desde entonces, por ese escritorio han pasado nombres como Taylor Swift, Bad Bunny, Harry Styles, Sting o Alicia Keys, pero sobre todo ha servido como escenario para dar a conocer a fenómenos emergentes como la banda de títeres 31 minutos, los mencionados Ca7riel y Paco Amoroso o Anderson .Paaak.

La clave de un directo "personalizado" en un momento donde los videoclips ya no atraen



Que Amaia haya sacado este curioso instrumento no es casualidad, ni tampoco lo son los looks de Ca7triel y Paco Amoroso, el "micrófono-banana" de Run The Jewels, la energía de Aterciopleados, la zanfoña de Guitarricadelafuente o que fuera la primera vez que el rapero T-Pain actuaba sin autotune.

El concepto del Tiny Desk no es el de un concierto al uso y se preparan distintas versiones de los temas de los artistas, que aprovechan para llegar a un público que, hasta ahora, había pasado desapercibido. Se muestra una cara más orgánica, cercana, sin autotune y con instrumentos que normalmente no se utilizan en sus conciertos, lo que hace que se viralice entre fans y no fans.

Para Pablo Ruiz, periodista colaborador con varios blogs musicales, esto está muy relacionado con el auge de los conciertos y la música en vivo. "La gente no quiere ver ya visuales, ni siquiera videoclips, quiere ver artistas actuando también en su teléfono móvil", explica a El HuffPost.

"La necesidad de ver a los artistas de la forma más natural posible, como si fuera uno de los conciertos que se hacían en pandemia o como sus propias redes sociales es algo que en los últimos seis años se ha incrementado aún más", señala Ruiz, quien recuerda que para los artistas se ha convertido en un reto hacer un Tiny Desk que se diferencie de los demás. Y, a su vez, el formato de NPR ha logrado diferenciarse de otros como el Colors o las Gallery Sessions.

"Especialmente, los emergentes buscan plantear su proyecto de una forma nueva y diferenciada, mientras que artistas consolidados como Billie Eilish o Bad Bunny lo ven como un espacio de promoción más y su éxito viene rodado, pero sirve para reflejar, por ejemplo, a los músicos que le acompañan", explica.

La música como servicio público en el punto de mira

Aunque a muchos se les pase por alto, los Tiny Desk son una iniciativa de una emisora pública como es NPR, como si fuera RNE en España y, dado su éxito, han buscado nuevas formas de difusión y financiación para que los recortes que ha impuesto el gobierno de Donald Trump a las televisiones y radios públicas de Estados Unidos no les afecte.

El presentador y productor de la serie Tiny Desk, Bobby Carter, tuvo que acallar los rumores de cierre en abril de 2025 después de que la administración Trump retirase 1.100 millones de dólares en fondos de NPR y PBS.

"He recibido mensajes de muchos amigos, familiares y miembros de la audiencia que están preocupados porque NPR/Tiny Desk va a cerrar", escribió entonces. "No es así. Desafortunadamente, la CPB está cerrando. Animo a todos a apoyar los medios públicos y a donar. Agradezco todas las llamadas, textos y mensajes. Han sido abrumadores y conmovedores", añadió.

La CPB es una organización privada sin fines de lucro creada por el Congreso en 1967 que supervisaba la inversión del gobierno federal en la radiodifusión pública, actuando como la mayor fuente de financiación de los mismos. Esta organización finalmente echará el cierre y, aunque Tiny Desk seguirá adelante, NPR ha presentado una demanda impugnando tanto la orden ejecutiva original de Trump como la rescisión de fondos por parte del Congreso.

Para Ruiz, que sea un servicio público es algo de lo que "tomar nota en España". "Aquí formatos como los conciertos de Radio 3 se siguen emitiendo en la segunda cadena, de madrugada y muchas veces tienen poca o nada cobertura en redes sociales", explica y recuerda que los programas musicales han sido prácticamente eliminados de la parrilla de la televisión pública, por la que han pasado formatos como La hora musa o Un país para escucharlo, que han sido cancelados.

"Quitando galas de Nochevieja o especiales de Cachitos de hierro y cromo o La casa de la música, solo queda presencia musical en programas como La Revuelta y sus actuaciones también tienen importante repercusión en redes sociales, no entiendo por qué no se apuesta más por ello", explica.