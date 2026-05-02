Su casero le sube 100 euros el alquiler porque "todo está subiendo mucho": la reflexión que hace, para enmarcar

Daniel es un joven profesor de Economía y estudiante de Filosofía que se ha embarcado en una nueva aventura en la creación de contenido en redes sociales (@danieldefer). En su segundo vídeo y en apenas unas horas ha alcanzado más de 25.000 visitas (y subiendo) tras hacer una reflexión sobre la vivienda.

Su casero le comunicó que su alquiler, que era de 500 euros, subiría hasta los 600 euros al mes, alegando que "todo estaba subiendo mucho de precio, que tienen más costes que antes": "Claro, pero los costes que me están repercutiendo son un aumento de un 20% de lo que pago de alquiler... Mi salario no se revaloriza un 20%, sino un 3% anual y dando gracias".

Ha destacado que su casero ronda una edad por encima de los 65 años y que, a partir de ese rango, es donde "se encuentran los únicos rangos que han aumentado su poder adquisitivo en los últimos años a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los rangos de edad más bajos". Para ello, ha sacado a relucir algunos datos en los que se ha informado: "Los jóvenes menores de 35 años han perdido un 40% de poder adquisitivo en los últimos 20 años".

"El aumento del precio ajeno a tu mérito no me parece justo"

Dice estar de acuerdo en que hay un "problema" de oferta y demanda y que es el "problema de escasez" el que repercute en el precio "significativamente". Admite que tiene mérito intercambiar lo que se ha producido a lo largo de la vida por un bien inmueble, pero es precisamente el aumento de precio, ajeno al mérito, lo que no le parece "justo".

"El salario real, si tenemos en cuenta la inflación, ha disminuido considerablemente. Entonces, si tú eras capaz de conseguir un piso con mucho menos dinero en mucho menos tiempo de lo que yo soy capaz; si yo, produciendo muchísimo más a día de hoy, soy incapaz de comprar un piso, ahí el mérito no entra", ha defendido, con cierta ironía en la frase final.

Ha concluido que, en términos de justicia, política y economía, da que pensar cómo afrontar el problema y repartir responsabilidades: "La mayoría de jóvenes nos sentimos identificados con el hecho de estar pagando alquileres, generalmente a esas personas de la tercera edad, y a su vez pagando las pensiones más altas de la historia de este país a esas mismas personas vía IRPF".