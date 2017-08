Cataluña se encuentra con el alma en vilo ante lo que le haya podido pasar a Marc H. L., de 23 años, y Paula M.P., de 21, los dos jóvenes de Arenys de Munt y Cabrils que permanecen desaparecidos desde el jueves pasado y cuya búsqueda se ha concentrado en el pantano de Susqueda (Girona) y su entorno, donde se pierde su rastro. Huida o crimen son las posibilidades que los investigadores, por ahora, barajan como más acertadas.

Los Mossos d'Esquadra han difundido a través de su cuenta de Twitter una imagen de la pareja, a la que se le perdió la pista cuando iba a practicar kayak en el pantano de Susqueda y pide colaboración para encontrarles. "Estos son los dos jóvenes desaparecidos en la zona del pantano de Susqueda, los seguimos buscando, si los ves o tienes información llámanos al 112", dicen los Mossos en esta red social.

Este lunes se encontró dentro del agua el coche de la pareja y, al reflotarlo este martes sobre las 16:00 horas, se ha confirmado que no había nadie dentro; además, los efectivos encontraron el kayak de los chicos. Las familias denunciaron el sábado la desaparición de la pareja ante los Mossos d'Esquadra y desde el domingo se han desplegado en la zona del pantano dispositivos de búsqueda.

Este martes, a las 21.00 horas, los Bomberos de la Generalitat y los Mossos interrumpieron la búsqueda, en la que han participado dos embarcaciones, un helicóptero, unidades subacuáticas, la unidad canina y unidades de montaña, tras estar todo el día rastreando la zona. Unos trabajos que han retomado este miércoles. Según han informado los Bomberos, las tareas por tierra han empezado a las 11.30 horas y se está pendiente que un equipo de submarinistas de Mossos y Bomberos se sumerjan en el agua por la mañana. Recorrerán la zona por tierra seis dotaciones de los Bomberos y unidades de seguridad ciudadana y de montaña de los Mossos.

"ALGUIEN LO EMPUJÓ"

El conseller de Interior catalán, Joaquim Forn, ha afirmado este miércoles que el coche de la pareja "no cayó por accidente" al pantano, sino porque "alguien lo empujó", en un caso en el que no se descarta ninguna hipótesis, incluida una fuga voluntaria.

En declaraciones a los periodistas, Forn ha indicado que los Mossos d'Esquadra mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre esta desaparición. "La evidencia más grande es que el coche no cayó por accidente, que el coche fue a parar al pantano porque alguien lo empujó, alguien lo llevó. Esta es la mayor evidencia que tenemos", ha indicado el conseller, tras participar en una reunión de la Junta de Seguridad Local en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Entre las varias líneas de investigación que mantienen abiertas los investigadores, que no descartan ninguna hipótesis, figura la de la desaparición voluntaria, aunque no es la única. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que en el interior del vehículo había una piedra, aunque se está tratando de determinar si ya se encontraba en su interior o entró cuando el coche se deslizó hacia dentro del agua, ya que hasta el momento no se ha podido acreditar que estuviera puesta intencionadamente en ningún mecanismo del vehículo.

Los agentes también localizaron una nota con anotaciones, aunque se ha determinado que no es ni de despedida ni expresa una intención de suicidio, sino que sólo incluye reflexiones.

Al parecer, los jóvenes, que estaban de vacaciones, tenían previsto visitar Tamariu, en Palafrugell (Girona) y el Montseny y hacer una excursión en un kayak, propiedad del chico, por el pantano de Susqueda. El kayak inflable del joven con el que, al parecer, pretendían hacer una excursión por el pantano apareció el domingo en el agua, en una zona próxima a la que se encontró el coche, el llamado coll Palomera, medio desinflado.

El embalse de Susqueda, en el río Ter, creado por una presa situada en el municipio de Osor, tiene unas 470 hectáreas de superficie, una capacidad de unos 230 hectómetros cúbicos y se extiende por los términos de Susqueda y Sant Hilari Sacalm, en la comarca gerundense de la Selva. A pesar de que los jóvenes salieron a hacer su ruta el jueves, no fue hasta la tarde del sábado cuando sus familiares, extrañados por no tener noticias de ellos, pusieron la denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Premià de Mar.