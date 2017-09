La escena eliminada de 'El diablo viste de Prada' que cambiaría toooda la historia

Desde el estreno de El diablo viste de Prada en 2006 cientos de fanáticos de la moda han tenido a Miranda Priestly como un modelo a seguir. Sin embargo, ¿qué pasaría si la película que millones de personas vieron en el cine hubiera incluido una escena en la que Miranda se convierte en un ser con sentimientos?

No cuadra, ¿verdad?

Esta semana Spencer Althouse, escritor y community manager de la edición estadounidense de BuzzFeed, publicó en su cuenta de Twitter una escena que fue eliminada de la película en la que aparecen Emily (Emily Blunt), Andy (Anne Hathaway) y Miranda (Meryl Streep) en la cena anual de la revista Runway.

En estos escasos segundos se puede apreciar a Emily mucho más amable con Andy porque la deja ir temprano para que vaya a celebrar el cumpleaños de su novio Nate. Sin embargo, el personaje de Hathaway se queda al ver que el esposo de Miranda llega con unas copas de más y ofende al dueño de la editorial, Irv Ravitz, al confundirlo con un camarero.

En ese momento, Emily "salva" a Miranda, quien la recompensa con un sutil "gracias".

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO