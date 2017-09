'First Dates' es testigo del comentario más clasista de su historia: "¿Carnicero? Qué pinta conmigo un carnicero"

First Dates ha sido testigo este jueves, probablemente, del comentario más clasista de la historia del programa de Cuatro. La autora de la joya en cuestión fue Adriana, una barcelonesa de 24 años que no tuvo la cita de sus sueños.

El desagradable momento se produjo cuando la joven le preguntó a Fabio, un italiano de 27 años, a qué se dedicaba. El chico le explicó que trabajaba en el Mercado de Gràcia de Barcelona como carnicero, lo que cambió el gesto de Adriana: "¿Carnicero? Qué pinta conmigo un carnicero. Ay la madre, que es carnicero. Que se gana muy bien la vida, es su trabajo. No es por ser mala ni clases sociales ni nada, pero un poco más de alto standing", comentó Adriana a la cámara.

La joven, quien se definió como "una persona entusiasta, alocada, con mucha energía, con mucho salero", ya había dado muestras de su descontento en cuanto vio a Fabio. Mientras a él le decía que "la primera impresión, muy bien", a la cámara le reconocía que "odio a los pelirrojos, con todo el amor de mi corazón. Pero es que no me gustan para nada".

Fabio y Adri están de acuerdo en quedar como amigos. En ocasiones como esta es mejor quedar así #FirstDates437 pic.twitter.com/35SOHELaI3 — First dates (@firstdates_tv) 21 de septiembre de 2017

La cita, que estuvo marcada siempre por la falta de feeling, terminó como era de prever: cada uno por su lado: "Como pareja no, como amigos sí. Pero hasta aquí", sentenció Adriana.