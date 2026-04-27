Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ana, trabajadora en el aeropuerto de Palma: "No nos sirve de nada que la cerveza valga tres euros si vamos hasta el cuello para llenar la cesta de la compra"
Sociedad
Sociedad

Ana, trabajadora en el aeropuerto de Palma: "No nos sirve de nada que la cerveza valga tres euros si vamos hasta el cuello para llenar la cesta de la compra"

“Nosotros no contamos con sus sueldos y también tenemos que vivir”.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Aeropuerto de Palma de Mallorca.dpa/picture alliance via Getty I

España sigue vendiéndose al mundo como un destino accesible, con sol, playa y cerveza barata. Pero para quienes viven en estos ansiados destinos turísticos todo el año, esa imagen contrasta con una realidad cada vez más complicada.

Por ejemplo, en Mallorca, la imagen de tomar algo en una terraza frente al mar se ha convertido casi en un símbolo de ese atractivo turístico que cada año atrae a millones de personas a la isla.

Sin embargo, para los mallorquines esa postal tiene cada vez menos que ver con su realidad diaria, ya que detrás de esa imagen de ocio y disfrute se esconde una vida cada vez más cara, donde los gastos básicos no dejan de subir mientras los sueldos permanecen prácticamente estancados.

Ana, residente mallorquina de 56 años, madre de dos hijas y trabajadora en el aeropuerto de Palma, lo vive desde dentro. Su día a día está marcado por esa contradicción: trabajar en uno de los motores del turismo y, al mismo tiempo, sufrir sus consecuencias económicas.

Llenar el carro de la compra: todo un reto

Ana no duda en señalar lo que, para ella, es el verdadero problema de fondo. “No nos sirve de nada que la cerveza valga tres euros si vamos hasta el cuello para poder llenar la cesta de la compra en el súper”, censura la mallorquina.

En su experiencia, la diferencia entre lo que se vende al turista y lo que vive el residente es cada vez más evidente. “Está muy bien que quien viene de vacaciones lo vea todo barato, pero nosotros no contamos con sus sueldos, y también tenemos que vivir. Nosotros tenemos que pagar la compra, la luz, el alquiler o la hipoteca”, subraya Ana.

Esa distancia entre la imagen que se vende a los de fuera y la realidad que sufren los locales genera una sensación de desconexión: “A veces parece que se habla de una isla que no es la misma en la que vivimos nosotros”.

Precios que suben, sueldos que no

El encarecimiento del coste de la vida es, para Ana, el principal problema al que se enfrentan muchas familias.

“Cada vez que vas al supermercado te dejas más dinero y sales con menos bolsas”, comenta la residente, insistiendo en que no se trata de algo puntual, sino de una tendencia que “no para de ir a peor”.

Un aumento de precio que afecta a todos los productos básicos, desde la alimentación hasta los suministros. “Ha subido todo, absolutamente todo. Y lo notas porque cada semana gastas más para lo mismo”, explica, denunciando una presión se acumula mes a mes y acaba afectando a la economía familiar.

Además, Ana también critica que, mientras el coste de la vida no deja de subir, los salarios no evolucionan, ni mucho menos, al mismo ritmo. “Yo tengo un trabajo fijo, estable y, aun así, hay meses en los que llego muy justa”, reconoce.

Según la mallorquina, los precios en la isla están diseñados pensando en el nivel adquisitivo del visitante extranjero. “Se ajustan a lo que puede pagar alguien que viene de fuera, no a lo que gana alguien que vive aquí”, asegura.

“Pero es que no puedes seguir ese ritmo, es imposible. Todo está pensado para otro tipo de bolsillo y, sobre todo, para otro tipo de sueldos”, afirma Ana, evidenciando una brecha económica cada vez más marcada.

Llegar a fin de mes, el verdadero desafío

Más allá de los titulares turísticos, la preocupación principal de Ana es clara: la estabilidad económica familiar. “Lo importante para nosotros no es lo que cuesta una cerveza, es poder vivir tranquilo todo el mes”, señala.

En su caso, con dos hijas, la presión es mayor. “No solo sube la comida, también los gastos del colegio, de las extraescolares, cada mes hay que tener en cuenta imprevistos… y cada vez cuesta más cuadrarlo todo”, explica, exponiendo una situación genera una tensión constante que afecta a muchas familias.

“Es que no es solo que suba la compra o la luz, es todo lo que se va sumando y hace que vivir aquí sea cada vez más difícil”, lamenta la madre mallorquina. “Está muy bien que la cerveza sea barata para quien viene unos días, pero es que nosotros vivimos aquí todo el año y no podemos beber solo cerveza”, añade.

Aun así, Ana insiste en que no se trata de rechazar el turismo, sino de encontrar un equilibrio: “No se trata de que no venga gente, sino de que se piense también en los que estamos aquí todo el año. Si la vida diaria no es sostenible, todo lo demás deja de tener sentido”.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA MIVET

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos