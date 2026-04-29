Billie Eilish explica por qué acostumbra a vestir con ropa ancha: "He tenido una relación muy, muy tóxica con mi cuerpo"
La artista se ha sincerado sobre algunos de los problemas que ha vivido en su adolescencia en una entrevista con 'Elle'.
Hay artistas que han marcado un estilo muy marcado no solo por sus canciones, su música o sus letras, sino que han conseguido convertir su estilo en toda una seña de identidad. Es el caso de Lady Gaga y sus icónicos looks que han marcado un hito, Madonna o Billie Eilish.
La autora de temas como Birds of a feather y sus estilismos oversize, ropa holgada y colores llamativos ha marcado su propio estilo. No obstante, tal y como ha explicado ella misma en una entrevista con Elle, detrás de esta decisión hay mucho más que una cuestión estética.
Tal y como ha contado Eilish, quien se dio a conocer al gran público con solo 14 años gracias a su característica voz susurrada y las composiciones junto a su hermano Finneas, la fama repentina le acrecentó los problemas que tenía con su físico y la autopercepción de su cuerpo.
"Recuerdo ponerme una camiseta grande y sentir un gran alivio", dijo la artista. No soy la primera persona que lleva ropa ancha. He tenido una relación muy, muy tóxica con mi cuerpo y un montón de problemas de alimentación", añadió en su charla con la revista, donde es portada del número de mayo de la edición estadounidense.
Pero los problemas con su cuerpo no fueron lo único que condicionó su estilismo. "Al mismo tiempo me gustaba mucho el hip-hop y quería ser un hombre. Esto es lo que nos provoca la misoginia. Por eso no quería que me vieran como una persona femenina y, por tanto, débil. No estaba bien y encontré una manera divertida de no sentirme tan mal", detalló.
Criticada por el cambio en 'Happier than ever'
A pesar de que la ropa ancha y aparentemente masculina marcaron sus primeros años de carrera (y ahora lo ha recuperado), durante su segundo disco de estudio, Happier than ever en el que se incluía el tema de Barbie por el que ganó el Oscar a Mejor canción original en 2024 What Was I Made For?, su estética dio un giro de 360º.
Eilish pasó de su melena negra a un rubio platino y a mostrarse con una estética más ceñida, "femenina" y como una suerte de estrella del Hollywood dorado. Esto no la libró de las críticas tanto de sus seguidores como de, por supuesto, sus detractores.
La cantante no se quedó callada ante las críticas y respondió a través de sus redes sociales. "He pasado los primeros cinco años de mi carrera completamente machacada por vosotros por ser masculina y vestir cómo vestía y me habéis dicho constantemente que sería mucho más hot si me comportase como una mujer", detalló.
"Y ahora que me siento lo suficientemente cómoda como para vestir femenina o ajustada, decís que HE CAMBIADO y que soy una vendida... Puedo ser ambas", detalló entonces. "Fun Fact: ¿sabíais que las mujeres son multifacéticas? Impactante, ¿verdad? Te lo creas o no, las mujeres pueden estar interesadas en varias cosas", zanjó entonces, dejando claro que no era una cuestión de fama ni de presiones de la industria.