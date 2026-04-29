Óscar Puente reformula la "prioridad nacional" de PP y Vox al ver quien aplaude en EEUU el 'no' a la prórroga de alquileres

Imágenes de archivo del ministro de Transporte, Óscar Puente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, en un detalle en el círculo; respectivamente.

No hubo giro de guion alguno —si es que un PNV que se movió a la abstención entra en esa categoría— y la mayoría parlamentaria votó en contra de la convalidación del real decreto-ley que contenía la prórroga de los contratos de alquiler y el tope a la subida de precios, dejando abierta la posibilidad de que estos se actualicen a precios actuales de mercado o directamente no se renueven. Todo ello completamente legal, pero traducido en una realidad de fuertes subidas de 400 euros o quedar abocado a tener que marcharse con la dificultad manifiesta o incluso imposibilidad de encontrar una nueva vivienda.

En este sentido, el ministro de Transporte, el socialista Óscar Puente, ha hecho gala de su habitual estilo mordaz y directo, dejando un mensaje muy directo en sus redes sociales para aquellos que han votado a favor de tumbar el real decreto-ley impulsado por sus socios en el Gobierno de coalición, Sumar. Un dardo directo a las dos derechas nacionalistas, Partido Popular y a Vox, pero también a la nacionalista catalana de un Junts que no dio su brazo a torcer y votó junto a las otras formaciones.

Puente solo ha necesitado una frase y una imagen para dejar una publicación en su cuenta oficial de X que no deja de acumular reacciones. Dicha fotografía se corresponde con una captura de pantalla que recoge una de las reacciones que tuvo lugar tras producirse la votación en el hemiciclo que hizo decaer el paquete de medidas sobre vivienda. Una reacción llegada desde el otro lado del charco, en las altas esferas del mundo bursátil y la moqueta de Wall Street.

"Íbamos a perder mucho dinero"

El titular se corresponde con unas declaraciones atribuidas al director ejecutivo de Blackrock, uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Se trata de Larry Fink. En dicha información compartida por el ministro Puente, reza el siguiente enunciado: 'Larry Fink, multimillonario judío-estadounidense y CEO de BlackRock, aplaude el rechazo del decreto de prórroga de alquileres en España: "Íbamos a perder mucho dinero"'.

"La prioridad nacional es Black Rock" Óscar Puente, ministro de Transporte

De esta forma, Óscar Puente se ha acordado del concepto de 'prioridad nacional' al que la ultraderecha de Vox está forzando a un Partido Popular que necesita de sus apoyos para superar las investiduras en distintas comunidades autónomas como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Una figura con la que se pretende limitar el acceso a servicios básicos a aquellos que no demuestren un arraigo con el territorio, si bien Vox busca que se rija por la nacionalidad. En este sentido, el ministro ha reflexionado y ha planteado si "la prioridad nacional es Black Rock".