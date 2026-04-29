El "destrozo" del ministro Bustinduy a Vox sobre vivienda que no deja de compartirse: "Bla, bla, bla"

"¿Entre un fondo buitre y una familia, con quién está Vox? Bla, bla bla". Con esta breve pero firme sentencia ha destrozado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, al diputado de Vox encargado de vivienda, Carlos Hernández Quero, después de que su partido votase en contra, junto a PP y Junts, de la prórroga de los alquileres.

Ha explicado Bustinduy que conoció a Hernández Quero, como muchos otros, por un vídeo viral en que hablaba de la "España feliz" y de cómo se habían levantado los barrios trabajadores de este país, algo que, según él, ahora se está perdiendo.

"Hablaba usted de cómo los nietos de esa generación estaba condenado a dedicar el 60% de sus ingresos a pagar un alquiler y a compartir pisos con desconocidos. La generación caracol los llamó usted, que van con la casa a cuestas de un lugar a otro", ha comentado.

"¿Y hoy qué? ¿Hoy qué?", le ha espetado inmediatamente después el ministro de Consumo al diputado de la extrema derecha. Ha contado Bustinduy que se ha reunido con una de esas familias que vive en esos barrios donde viven, además, los abuelos de los niños, donde van al colegio y donde tienen su arraigo "tan de moda en estos días".

Un fondo buitre compró esa vivienda "y está recurriendo a todo tipo de chantajes y amenazas para echarles de su casa". Esta familia está luchando para que eso no ocurra. Se acogió al primer decreto contra la subida de los alquileres e intentó ponerse en contacto con este fondo buitre. Tras mucho investigar se dieron cuenta de que, tras un entramado de empresas, estaba este fondo con sede en Luxemburgo.

"En esta situación, entre esa familia española que pelea por seguir en su casa y un fondo buitre en Luxemburgo, ¿Vox dónde está? ¿Vox de qué lado está? ¿De quién es la prioridad? ¿Quién tiene proridad ahí señor Quero? Bla, bla, bla", ha sentenciado el ministro.

"Qué destrozo le ha hecho Bustinduy al hijo del juez que va de proletario", ha dicho después de ver el vídeo el periodista Antonio Maestre.