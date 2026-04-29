Aimar Bretos: ​"Me parecen patéticos todos los señalamientos a periodistas"

Jesús Quintero decía que a él le gustaba preguntar, más que nada, por encontrar buenas respuestas. Bajo el espíritu de Los ratones coloraos nace La noche de Aimar, que se estrena este miércoles en el prime time de laSexta, donde el periodista Aimar Bretos recupera la entrevista clásica y reposada que se ha perdido en televisión.

El locutor de Hora 25, en la Cadena SER, recibe a los medios de comunicación en la sede de Atresmedia acompañado de Ana Pastor, productora del programa y fan declarada del estilo de Aimar Bretos, al que convenció de formar parte del proyecto tomando un café.

Los primeros invitados a La noche de Aimar son los actores Juan Diego Botto y José Sacristán y la uróloga Blanca Madurga. "Hacemos un ejercicio intenso de selección de los invitados partiendo de un criterio inicial que es que creamos que te van a gustar", comenta Aimar Bretos en una entrevista con El HuffPost después de la presentación.

Tras varias entrevistas con medios de comunicación, Bretos reconoce a El HuffPost que está más cómodo haciendo preguntas que respondiéndolas: "Lo que quiero es estar donde estás tú, haciendo las preguntas".

Pero sabe que ahora es lo que le toca: "Estoy presentando la criatura y estoy en ese momento de orgullo de padre. Cuanto más pueda presentarla y más pueda decirle al mundo 'mira qué cosa más bonita hemos hecho' pues mejor".

El plató es una parte fundamental de este programa que a los más viejos del lugar los transportará hasta el de Jesús Quintero pero, como estamos en 2026, sin humo y sin whisky.

Explica Aimar Bretos que este plató está diseñado para cederle el protagonismo entero al contenido y a lo que ocurre en la mesa "y eso es magnífico". Así, el espectador puede estar concentrado en la conversación y no en otros estímulos visuales: "Que no haya nada que te lleve a pensar en otra cosa más allá de lo que se está diciendo en esa mesa".

Aimar en tiempos de TikTok

Mantener la atención en la era de TikTok parece complejo, tanto para jóvenes como para adultos. En la presentación, Aimar Bretos deja claro en varias ocasiones que el espectador va a ver entrevistas calmadas, que no lentas: "Que dejen poso".

"Lo que queremos con estas entrevistas es que trasciendan, que las veas dentro de una década y primero que digas, joder qué jóvenes estaban y qué vigente está hoy porque esta conversación fue sincera", añade emocionado antes del estreno.

César González Antón, director de programas de laSexta, cuenta perplejo ante los medios que con Aimar Bretos se da el caso de que los invitados sí quieren sentarse con él a charlar, algo a lo que los periodistas, y menos los de laSexta, dice, no están acostumbrados.

Por esta razón, elegir a las personas que estarán en el programa es una de las partes fundamentales del éxito o el fracaso de La noche de Aimar: "Hay entrevistados muy interesantes por cómo lo cuentan, pero por el momento del día quizá no sea el perfil idóneo. Precisamente a eso es a lo que dedicamos energías, a dar con el perfil".

Comenta Aimar Bretos que el formato le encanta porque los entrevistados se van abriendo, van contando sus vivencias, sus seguridades, sus inseguridades y todo eso "es muy adictivo".

El 'sello Aimar'

Inciden tanto Ana Pastor como César González Antón en ese "sello Aimar" que él mismo no sabe muy bien cómo definir: "No sé si existe como tal el sello Aimar y sería pretencioso definirlo por mi parte".

"Hay una cosa que me dicen los oyentes, y espero que también los espectadores, es que planteo en cada momento de la entrevista la pregunta que el oyente se hace en su casa. Cuando te dicen eso es el mejor halago que te pueden decir como entrevistador", explica Bretos, que quizá ve en eso uno de sus puntos fuertes como periodista. Aunque añade: "Lo último que quiero hacer es yo definir ningún sello porque no hay ninguna cosa más pretenciosa que esa".

"No sé si existe como tal el sello Aimar y sería pretencioso definirlo por mi parte"

Sabe Aimar que huir del clip viral en redes sociales es complejo. De hecho lo ha vivido recientemente en un vídeo de La cena de los idiotés, su programa en la SER, que se ha disparado en redes sociales donde el dilema era: "Eres una persona de izquierdas pudiente. ¿Llevarías a tu hijo a un colegio público o uno privado?".

"Somos conscientes del tiempo en que vivimos. El clip viral no me gusta porque pierde contexto. Una persona que está diciendo algo lo está diciendo en un tono que viene construido por aquello que ha dicho antes. Si tú descontextualizas el clip pierde mucho sentido, pero asumimos que vivimos en este ecosistema", afirma el periodista.

El señalamiento a periodistas, desgraciadamente, está a la orden del día. Y más si pertenecen al espectro de la izquierda mediática. El periodista de RTVE y de la SER, Javier Ruiz, ha sido uno de los últimos en denunciar acoso por parte de la derecha mediática.

"Me parecen patéticos todos los señalamientos a periodistas, bueno a cualquier persona, especialmente a periodistas, que lo que hacemos es tener delegado el derecho a la información de la gente. Hacer preguntas y periodismo. La valentía juega un papel muy importante. Si nos dejáramos achantar por las personas que buscan es que nos callemos estaríamos haciendo un flaco favor al periodismo y a nuestra sociedad en general",

La última pregunta, por ser un poco puñeteros, no podía ser otra que la que se ha viralizado de La cena de los idiotés: "Eres una persona de izquierdas pudiente. ¿Llevarías a tu hijo a un colegio público o uno privado?".

Tras una risotada responde: "Mira, ¿sabes lo que pasa? Con esto pasa lo que te he contado antes. Un clip que sin el contexto pierde todo. Es lo que nos ha sucedido, que ese dilema que estaba planteado de una forma pretendidamente graciosa, sin el contexto del tono se ha sacado de contexto. Pero bueno, en fin, la vida. Pero defensa total de la educación pública. Total".