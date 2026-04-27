Guía práctica para la princesa Leonor en la Carlos III de Madrid: bares y tradiciones de la vida universitaria

Montaje de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y la fachada de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe.

La princesa de Asturias está a punto de comenzar su vida universitaria. Después de tres años de formación militar, que le han llevado a recorrer océanos, montañas y lejanos lugares, Leonor de Borbón se estrena en la Universidad Carlos III de Madrid el próximo mes de septiembre para estudiar el grado de Ciencias Políticas.

En El HuffPost hemos hecho una exhaustiva investigación para descubrir los mejores planes en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, en el campus de Getafe, donde la princesa podrá sumarse a la vida universitaria y ser una más entre sus compañeros. Más allá del pupitre, a Leonor le esperan horas de ocio en los que podrá escoger entre una amplia gama de actividades, desde salir de cañas a participar en debates.

¿Cómo puede llegar la princesa al campus de Getafe?

Lo más importante es cómo puede llegar Leonor al campus de Getafe en transporte público, aunque es probable que la princesa omita esta parte del texto y vaya con su chófer. La parada de Cercanias más cercana al centro universitario es Las Margaritas. Desde el Palacio de La Zarzuela, la princesa tendría que recorrerse toda la ciudad de Madrid, de norte a sur, y coger dos autobuses y un tren.

El 'serranazo' de la cafetería

Algunos estudiantes que pasaron por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid recomiendan a la princesa que no se pierda "el serranazo" de la cafetería. Esta delicia es una enorme barra de pan con un precio inigualable, 2,30 euros. Un delicioso bocado que la princesa podrá compartir con sus compañeros como una alumna más.

Apuntarse un Mun: entrenar la oratoria y la fiesta

Si Leonor de Borbón tiene ganas de experimentar la vida universitaria al máximo no debe desaprovechar la oportunidad de participar en un debate Mun. La Carlos III organiza cada años los UC3MUN, un gran evento que reúne a casi 800 alumnos de todo el globo para debatir. En la página web oficial de la Universidad, se plantea como una actividad que ofrece múltiples estilos, niveles de debate, "permitiendo entrenar la negociación, la oratoria y el liderazgo".

Pero más allá de los debates y entrenar la oratoria, las fuentes consultadas por este periódico nos indican que es habitual y tradicional que los estudiantes que participen marchen de fiesta tras el evento.

Bares imprescindibles en el campus de Getafe

Las inmediaciones del campus de Getafe están repletas de bares y estudiantes y desde El HuffPost, hemos hecho una lista de los bares que frecuentan los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Eskinazo, o "Eski". Un bar de tapas y cerveza bien frecuentado por estudiantes. Es conocido por sus abundantes tapas acompañadas de bebida. El precio por tapa y bebida suele rondar los tres euros. Además, también ofrecen desayunos.

Taberna El Bandolero: Está justo a lado del Eskinazo. Se trata de un rincón perfecto para quienes desean disfrutar de las más típicas tapas andaluzas. Sus tapas son generosas y cuentan con menú de fin de semana por si la princesa amanece en Getafe un domingo por casualidad.

Restaurante Aderezo: Está en el centro de Getafe y es un lugar perfecto para celebrar las buenas notas al final del cuatrimestre, o, en su defecto, una excusa para comer bien. Los precios rondan los 15 euros por plato.

Casa de Andalucía: Un bar restaurante que ofrece menú diario de 13 euros con platos típicos andaluces y postres caseros. Las raciones, como la de caracoles o el codillo, suelen rondar los 10 euros. Si Leonor no se ha llevado tupper es una opción barata y de calidad para comer.

Si Leonor de Borbón tiene antojo de comida china, sus deseos pueden ser satisfechos en el Rincón de Juan. Se trata de un restaurante asiático bien conocido entre los alumnos del campus de Getafe.

Y para imprimir los apuntes...

Como cualquier otro estudiante de la Universidad Carlos III la princesa de Asturias tendrá que memorizar y estudiar una gran cantidad de conocimiento sobre Derecho, Política y Humanidades. Y como cualquier otro campus, en el de Getafe puede encontrar algunos lugares para imprimir sus apuntes si en Zarzuela se han quedado sin tinta las impresoras.

Para imprimir y encuadernar, Leonor puede ir a Digital Copy, en la avenida de las Ciudades, 1; o a Low Cost Getafe, también cercana al campus y con algunas ofertas bien baratas.