Pocas veces se ha escuchado a Pedro Almodóvar decir en público algo como lo que dice de Amaia 

Pedro Almodóvar ha concedido una entrevista a El món a RAC1 donde ha hablado en unos términos de los más cariñosos de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017. Nada que ver con lo que dijo de Jacob Elordi.

Además de su labor musical —Amaia Romero acaba de participar en el reputado y viral Tiny Desk, de la emisora estadounidense NPR—, la pamplonica ha demostrado ser una actriz espectacular.

Después de ser una de las protagonistas de La mesías, la exitosa serie de Los Javis, Amaia ha tenido un cameo en Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar. En la entrevista con el medio catalán le han preguntado por Amaia y pocas veces el director manchego ha sido tan categórico a la hora de definir a una de sus actrices.

"Es muy difícil hacer la escena que hace Amaia porque es una escena más bien cómica. Es la naturalidad. Creo que es muy buena actriz. Será muy buena actriz porque tiene una naturalidad que es oro para la cámara", ha dicho de ella el director manchego.

Ha confirmado Almodóvar que la cámara quiere a Amaia y que, además, tiene "una espontaneidad que ojalá no pierda nunca": "Después se sienta en la cama, la otra no se siente muy bien, y dice quieres que te cante. Empieza a cantar y es estremecedor oírla cantar".

"Hace falta muchísimo talento para hacer esa escena porque yo esa escena la escribí con mucho morro y si no sale perfecta es una escena que no se mantiene", ha declarado el artista.

Sobre por qué decidió llamar a Amaia, ha explicado que la vio en un concierto en Madrid: "Es un animal de escena. Además de tener una voz prodigiosa, en escena tiene un encanto impresionante. Tenía escrito que alguien cantara esa canción pero al verla a ella cantar en vivo. Se me ocurrió: tiene que ser esta chica".

Después se lo propusieron y "afortunadamente ella, con mucho entusiasmo, dijo que sí": "Hace una versión distinta pero ella se olvidó de la versión de Chavela Vargas e hizo su propia versión con un chelo que es impresionante. Lo decidió ella y se hizo el arreglo ella. Es muy completa".