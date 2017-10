Cómo diseñé el coche eléctrico más importante del mundo

Satoru Tai, director ejecutivo del equipo de diseño de Nissan, es responsable de algunos de los coches más icónicos y especiales de la carretera. Ya se el indomable MICRA, el futurista QASHQAI, el icónico CUBE o el eléctrico LEAF, al ADN de los diseños de Satoru Tai siempre está presente.

Su pasión por conducir, su conocimiento digno de enciclopedia de la producción de automóviles y la sensibilidad para apreciar el cambio de rol de los vehículos en el siglo XXI han contribuido a crear diseños que combinan lo clásico, lo experimental y lo pragmático. Todo esto hace de él uno de los diseñadores de coches más famosos del mundo.

Nos reunimos con Satoru Tai para hablar de uno de los rediseños más importantes en la historia de Nissan, la reencarnación del modelo LEAF, siete años después de su salida original al mercado. En este tiempo, se ha convertido en el vehículo eléctrico más exitoso del mercado, lo que se podría llamar 'el coche eléctrico de la gente'. Satoru Tai es el hombre detrás de este nuevo diseño y para él, el LEAF ha sido la oportunidad para reescribir las reglas. "El coche es mucho más libre en términos de diseño", comenta, "con un aspecto más innovador y desafiante".

Satoru Tai quiso dedicarse al diseño de automóviles durante prácticamente toda su vida. Pero, ¿es capaz de recordar el momento en el que vio por primera vez un futuro potencial para él? "No, no exactamente", confiesa. "Siempre me han encantado los coches, desde la infancia y siempre pensaba, 'alguien en algún lugar los está diseñando, así que por qué no puedo ser yo?'"

Para cuando se graduó en la universidad, Satoru Tai se centró totalmente en convertirse en diseñador. Se unió a Nissan trabajando primero como diseñador de interiores y poco después de exteriores; un aprendizaje que lo llevó a supervisar al completo los proyectos de diseño, siendo capaz de plasmar tu visión en la imagen de marca de Nissan.

"Llevo 35 años en la compañía, es mucho, mucho tiempo. Por entonces estaba muy metido en el mundo de los coches, compraba deportivos y los modificaba y los conducía muy rápido". Esa pasión por la velocidad se puede ver en espectaculares diseños como el Z32 Fairlady Z y el R35 GT-R, y es todavía visible en el nuevo LEAF, mucho más musculoso que su predecesor.

"Con el Nissan LEAF original las palabras clave podrían haber sido 'estiloso' o 'moderno'. Ahora podrían ser 'elegante' y 'silencioso pero dinámico'. Creo que es un coche mucho más equilibrado. Hicimos muchos trabajo en el aspecto aerodinámico, pero hay una harmonía entre los elementos", comenta con entusiasmo.

También hay toques de diseño que lo identifican como un vehículo eléctrico. Satoru Tai hace especial hincapié en el azul metalizado de la rejilla. "Simboliza de alguna forma el coche", explica. "Un vehículo eléctrico no necesita una gran boca para inhalar aire, así que la rejilla puede servir como símbolo, tanto de Nissan como del coche eléctrico".

En 2010, el Nissan LEAF cambio la industria de los vehículos eléctricos. Pero muchas cosas pueden pasar en siete años, y ahora tiene más competición en las carreteras. "Esto impacta en nuestra propia marca", dice Satoru Tai. "El estilo de uno de nuestros rivales, por ejemplo, es muy agresivo, muy futurístico. Otro mantiene formas muy familiares. Todas estas cosas evidentemente nos influyen. El Nissan LEAF es un diseño muy avanzado pero al mismo tiempo más democrático".

"Están pasando grandes cambios y muchas compañías están investigando distintas hipótesis con los vehículos eléctricos!, continuó Satoru Tai. "Obviamente el nuevo Nissan LEAF ha logrado mejoras importantes como la batería, pero tanto con el original como con este estamos pensando en el futuro, en a conducción automática, todas estas cosas. Es una etapa muy excitante y las cosas pueden ir en muchas direcciones".

Para los diseñadores, los vehículos eléctricos presentan nuevos desafíos y oportunidades. "Podemos poner la batería en cualquier lugar, y el motor eléctrico es lo suficientemente pequeño para colocar los elementos fundamentales del coche en cualquier lugar", explica Satoru Tai. Pero si miramos todavía más allá, será la convergencia entre la revolución del vehículo eléctrico y de la auto conducción lo que conducirá a un cambio radical.

"Creo que de ahora en adelante el interior de los coches será cada vez más y más importante", dice. "Piensa en cómo las televisiones solían ser una enorme caja pero cada vez más se están volviendo más finas. Creo que hasta ahora necesitábamos espacio para muchos aspectos mecánicos, pero en el futuro podremos maximizar al máximo el tamaño del vehículo".

La auto conducción significa que el interior se convertirá en algo más dedicado a la experiencia del propio espacio. Esencialmente, tu coche se convierte en otra habitación, un lugar donde puedes jugar y trabajar. Satoru Tai hace una interesante comparación. "Quizás sea un poco viejo, pero recuerdo ver el DVD del concierto Rogert Waters' The Wall. Mientras lo veía me sentí un poco en shock por la combinación de la música, el escenario, las luces: todo el espectáculo. Lo ideal es poder trasladar esa clase de experiencia total al concepto del automóvil",

Por ahora, el nuevo diseño de Satoru Tai para el LEAF continuará empujando las barreras de lo que es posible, cambiando poco a poco nuestra percepción sobre los vehículos eléctricos y su potencial. Para el hombre que piensa en el diseño de un coche en términos de estadio de rock, este pretenden ser un nuevo éxito.

