China ha puesto en marcha una gigantesca megagranja marina capaz de criar cuatro millones de kilogramos de pescado al año

Frente a las costas de Sanya, en la provincia china de Hainan, se ha puesto en marcha una gigantesca megagranja marina con más de 64.000 metros cúbicos de agua (el equivalente a unas 20 piscinas olímpicas).

La plataforma acuícola ha sido denominada como Xinhuan n.º 1. La instalación es la más grande de su tipo en China. Su gran capacidad va a permitir que pueda criar cuatro millones de kilogramos de pescado al año (es decir, 4.000 toneladas anuales).

En concreto, el gestor de la megagranja marina ha señalado que el objetivo es producir dos ciclos anuales de unas 2.000 toneladas cada uno, lo que resultaría en la mencionada cifra de 4.000 toneladas de pescado al año.

Tal y como informa New Atlas, ese elevado nivel de producción es posible debido a que la instalación está dividida en varias zonas compartimentadas a través de las que se divide el espacio teniendo en cuenta las diferentes fases de crecimiento de los peces. La rotación de los criaderos, unida a la gestión optimizada de las densidades, facilita que la plataforma acuícola pueda tener una producción continua a lo largo de todo el año.

Igualmente, el gestor de Xinhuan n.º 1 ha destacado que, más allá de la producción, el proyecto también incluye actividades de pesca recreativa y visitas en el mar con las que busca convertir a la instalación en una atracción turística.

El gran problema: el impacto medioambiental

Para que el agua tenga una calidad que posibilite la cría intensiva de peces, la instalación tiene un sistema de intercambio continuo de agua de mar que funciona durante las 24 horas del día.

Uno de los grandes problemas de esta clase de gigantescas megagranjas marinas es su impacto medioambiental. Las plataformas acuícolas de gran tamaño pueden provocar daños importantes en los ecosistemas debido, especialmente, a los vertidos en alta mar.