Pedro Sánchez comparece en el Congreso, en directo: última hora minuto a minuto tras la condena a Ábalos y la declaración de Zapatero

La comparecencia más esperada del año (tras la noche más corta del año)

Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan... La comparecencia de Sánchez en el Congreso llega tras la noche más corta del año, la noche de San Juan. Y el presidente del Gobierno tiene unas cuántas preocupaciones que, de haber tenido ocasión, habrá querido echar a la hoguera. Javier Escartín recopila alguna de ellas en este análisis.