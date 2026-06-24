Pedro Sánchez comparece en el Congreso, en directo: última hora minuto a minuto tras la condena a Ábalos y la declaración de Zapatero
El presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados a petición propia para "dar explicaciones" sobre las "investigaciones judiciales" que afectan al PSOE.
Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan... La comparecencia de Sánchez en el Congreso llega tras la noche más corta del año, la noche de San Juan. Y el presidente del Gobierno tiene unas cuántas preocupaciones que, de haber tenido ocasión, habrá querido echar a la hoguera. Javier Escartín recopila alguna de ellas en este análisis.
Un repaso a las claves que están pasando más desapercibidas en las previas de la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso de los Diputados: la voz de Gabriel Rufián, el papel de PNV o Junts o la sombra de los Presupuestos.
Este análisis lo firma mi compañero Diego Alonso. Como diría Yoda, leerlo tú debes.
Inmediatamente después de la comparecencia del presidente del Gobierno dará comienzo la sesión de control, en la que los grupos políticos formulan preguntas a los distintos miembros del Gobierno. Está previsto que tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal formulen preguntas a Sánchez, por lo que habrá dos cara a cara a lo largo de la mañana.
El líder popular preguntará a Sánchez si "va a asumir su responsabilidad política" mientras que el máximo responsable de Vox inquirirá "cuántos recursos públicos" ha utilizado Sánchez "para evitar las investigaciones contra su entorno".
Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a petición propia en el Congreso de los Diputados. Lo hará para "dar explicaciones" sobre las "investigaciones judiciales" que afectan "al partido mayoritario en el Gobierno", es decir, al PSOE.
Es la primera vez que Sánchez declara a petición propia en la Cámara Baja y lo hace apenas horas después de que se conozca la condena de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y varios días después de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.
Yo soy Alberto R. Aguiar y me encargaré en las próximas horas de que puedas seguir en El HuffPost toda la última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez minuto a minuto en este directo.