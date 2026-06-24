Misho Amoli: "Hay que aprender a usar bien las redes sociales y no creer que todo está en nuestra contra" 

El creador de contenido y modelo Mihail Amoli, conocido en las redes sociales como Misho Amoli, es de esas personalidades que defiende sus ideas hasta el final, gusten o no a los demás. Detrás de un profesional que ama la moda, la perfumería y las redes sociales está la de un joven que emigró hace más de 20 años a España desde Bulgaria.

Se buscó la vida de la mejor manera que pudo y nunca faltó a sus principios de hacer siempre lo que le gusta. En 2013 se propuso llegar a los 10.000 seguidores y actualmente acumula más de dos millones de seguidores en todas sus redes sociales, contando Instagram, YouTube y TikTok.

Le gusta compartir sus experiencias, pero no su vida personal. Lo que fuera un hobby acabó convirtiéndose en un trabajo, siendo uno de los influencers más conocidos de España y participando en numerosas campañas como el lanzamiento de un perfume de Beefeter, iniciado por un meme, o el lanzamiento de su colonia, Kvartal, uno de los proyectos que más le ha ilusionado desde que crea contenido.

Charla con El HuffPost haciendo un repaso de sus orígenes, su trayectoria, sus trabajos más recientes, las redes sociales y La Velada VI, en la que participa IlloJuan, quien decidió apostar por el gimnasio de boxeo en el que él también entrena.

- ¿Cómo defines a Misho Amoli para el que no te conozca?

Es una de las preguntas que nunca he sabido responder bien porque hago de todo, hago tantas cosas que no sabría ni describirme bien. Cada día soy diferente. Profesionalmente, creo que Misho es un chaval al que le gusta pasárselo bien en redes, divertirse, hacer contenido que le apasiona y no tanto lo que pueda estar de moda o ser viral. Como persona no sé cómo decirlo, muy sencillo supongo, no soy nada especial.

- ¿Qué te llevó a crear contenido en redes sociales cuando llegaste a España?

Siempre he sido de estar en redes y siempre he sido de compartir, no sé si contenido, pero tampoco mi vida porque tampoco soy tan abierto en ese sentido, pero sí que me gustaba compartir mis experiencias con la gente. No hubo un momento en el que dijera que iba a empezar a crear contenido, no lo vi nunca de esa manera, siempre fue un hobby que se convirtió en un trabajo que me encanta.

- En 2013 tenías un objetivo: llegar a 10.000 seguidores. Ahora tienes un millón. ¿Cómo se gestiona emocionalmente la repercusión?

Fíjate, en 2013 ya estaba en redes. Me lo puse como un objetivo y me acuerdo que en ese momento en mi equipo de básquet se reían de mí. Me has desbloqueado recuerdos. Nunca lo pienso demasiado, los días que sí digo: qué locura, sigo sin creérmelo porque al final mis sueños eran muy, muy pequeños y yo pensaba que algo así era imposible. El día que lo empiezo a pensar es como que me pesa más de lo que me gustaría. Digo, hostia, si hago algo que a la gente le importa, empiezo a darle vueltas y prefiero no pensarlo, sino agradecerlo y decir: qué guay que esto haya surgido y que yo pueda ser agradecido y feliz de vivir de lo que me gusta.

- Con todos los años que llevas, ¿qué es lo mejor y lo peor de las redes sociales?

Hay una ola que estos años ha crecido y es que las redes sociales se ven como muy malas. Siempre la culpa es de las redes. Pasa algo y dicen que son muy malas, las pantallas, todo es muy malo. Yo creo que hay tantas cosas buenas, que obviamente hay muchas cosas malas, eso ya lo sabemos. Las comparaciones son terribles. Tú antes vivías en un pueblo con 200 personas, con tus conocidos, círculo cercano y las comparaciones que podía haber eran con gente cercana a ti, no había tanto estrés por aparentar. ¿Qué pasa? De repente, en las redes tienes a millones de personas en las que puedes ver al instante qué están haciendo en su vida. También existe el fomo [miedo a perderse algo] de querer hacer también esto. Haces muchas comparativas y yo creo que eso es muy malo porque nunca cumples esas expectativas que tú mismo tienes de que todo el mundo hace cosas y yo no hago nada, cuando eso no es real.

Puedes buscar trabajo en otra parte del mundo, encontrar al amor de tu vida, estar en contacto con tus padres. El error está en que mucha gente utiliza muy mal las redes sociales, son algo maravilloso. No entiendo ver todo tan negativo cuando somos nosotros los que usamos mal las redes muchas veces y yo me incluyo en ese pack. La cosa es aprender a usarlas bien y no creer que todo está en nuestra contra y quitanros presión. Hay que saber decir que si uso yo mal las redes, pues tal vez es culpa mía.

- ¿Entiendes que en España se quiera prohibir las redes sociales a los menores de 16?

Ya opiné sobre eso y me funaron dos veces, pero me da igual porque seguiré pensando lo mismo. Para mí prohibir no tiene ningún sentido y mucha gente me dijo que es normal porque mis seguidores son mucho más mayores. No es ese el problema, no paran por ahí los tiros, van porque no se puede solucionar todo en la vida prohibiendo. Se tienen que solucionar las cosas en la vida educando, desde la educación parte todo. Si empiezas a prohibir todo… Hay cosas que obviamente no pueden estar y que hay que prohibir. Para mí no es una solución. Corta la libertad de una manera terrible. Es mi opinión y el que quiera cabrearse, lo seguiré defendiendo.

- Haters siempre hay, ya lo sabes.

Más que nadie. Es muy fácil prohibir. Prohíbes algo y ya está, solucionado. Cuanto más prohíbes algo, más goloso se vuelve y más lo va a querer la gente. A un chaval de 16 años que ya tiene suficiente madurez mental como para darte cuenta de que le estás prohibiendo algo, pues más lo va a echar de menos.

"Cuanto más prohíbes algo, más goloso se vuelve" Misho Amoli, sobre prohibir las redes sociales en España

- Tú que eres un apasionado de la moda, ¿crees que nos define nuestra manera de vestir?

La moda es una de tantas maneras de expresarte. La música que escuchas define la persona que eres, la manera de vestir define la persona que eres, el círculo en el que quieres formar parte, los gustos… Es como gritar silenciosamente al mundo tus gustos. La moda está claramente marcando lo que queremos ser, al grupo que queremos pertenecer.

- ¿Por qué crees que se critica al que no se viste como marcan los estándares o las modas?

Criticar creo que es algo natural. No digo que me vaya a gustar, porque yo soy la primera persona a la que han criticado mil veces por ser más diferente, sobre todo a la hora de vestir, en mi manera de verme… Creo que es algo natural, del ser humano. Todo lo que tienes alrededor es igual y derepente viene algo muy diferente, pues lo primero que va a hacer es chocarte. A partir de ahí, si lo sabes gestionar bien, intentarás entenderlo o podrás criticarlo de primeras. Muchas veces pasa al revés, la gente que viste muy extravagante también critica a la gente que viste muy normal y de a pie. Es la misma visión, igual de mala. Es algo que parte desde la educación, no es un problema solo en la moda.

- Andoni te lanzó un guiño como si hubierais sido un posible combate para La Velada VI.

Este año se barajó mi nombre, era contra Marlon, pero no respondió. Igual le propuso la pelea, pero no hubo respuesta por su parte. A mí me encantaría, si pasa y vuelvo, sería algo muy guay. No es algo que persigo ahora mismo. Me encantaría que fuera un rival con el que no tuviera mucha relación, que se pudiera generar un beef natural, no a malas, pero sí una enemistad deportiva real.

- Has visto entrenar a IlloJuan. ¿Cómo le ves? ¿Tiene posibilidades de ganar a TheGrefg?

Le veo muy bien, ha mejorado a pasos agigantados porque apenas lleva unos cuantos meses. También está con mi team, con Mario, que es mi casa, mi templo, entonces me hace mucha ilusión. Cuando me enteré, flipé. Le veo con muchísimas opciones de ganar. No quiero valorar tampoco a Grefg porque es un tío muy deportista, ya fue a La Velada. Es un tío con un cardio tremendo, que se toma las cosas no a full, sino lo siguiente, como si fuera lo último de su vida, por lo que hay que tener cuidado con él. Pero Juanillo tiene muchas opciones de ganar, yo cada vez que veo esta pelea no te sabría decir qué va a pasar. Hay peleas que tengo bastante más claras, pero esta va a ser muy interesante.

- Esto lo vas a tener más claro: ¿Cuál es mejor colonia, la tuya o la de IlloJuan?

¡Claro! ¿Qué te voy a decir? Juanillo ya ha perdido, pero por KO en el segundo cuatro.

- Que Befeeter saque un perfume es curioso.

Creo que es algo divertido porque nació como un meme. Me pasa mucho que a mí las cosas que más gracia me hacen son las que nacen desde la naturalidad, desde la broma muchas veces las marcas se toman todo muy en serio y salirse del camino puede ser peligroso. Aquí es todo lo contrario, Befeeter supo reírse de sí misma. Todo el mundo dice que sabe a colonia, pues por qué no hacer una colonia. Ahí entro yo porque parte de mi contenido viene de que hablo mucho sobre perfumes.

- En el anuncio sales con WhereisLeto, con quien tienes una gran amistad. ¿Hasta qué punto es rodearse de buenas amistades?

En mi vida es de lo más importante. Tengo a mis amigos de toda la vida, que conozco de hace veintipico años, los primeros que conocí cuando llegué a España y los sigo manteniendo. Leto te diría que es posiblemente la persona que menos tiempo conozco en comparación, y para llamar yo amigo a alguien, que es una palabra que pesa mucho, tiene que haberlo merecido y desde luego Leto es una de esas personas. Es maravillosa, no puedo describir lo mucho que la quiero porque es maravillosa en absolutamente todo.

Dijiste que la casita de Bad Bunny es como un capítulo de 'Black Mirror'.

He tenido la oportunidad de estar en el concierto varias veces, iba a formar gran parte de algo que no quiero decir porque incluye a otras personas, pero lo rechacé porque no es algo que me guste mucho. No escucho a Bad Bunny, ir al concierto de alguien del que no seas fan es ocupar un asiento en el que un fan al que le guste pueda ir. Cada vez que veo vídeos de la casita, digo: wow, cada día es peor que el anterior, es el infierno en la tierra. No es un lugar al que me gustaría ir.

- Hace dos años te hice esta pregunta al final de una entrevista y hoy te la vuelvo a hacer. ¿Cómo estás?

Joder, me acabo de acordar porque solo me lo han preguntado una vez. Esta pregunta es muy especial. La verdad es que estoy muy bien, no sé si la última vez te dije que estaba bien y si lo estaba realmente, pero ahora es 100% real. Vengo de hacer una cosa hace un mes que saldrá a final de año y que me hace mucha ilusión. He tenido una gran oportunidad de buscar más en mí, de ver cosas. Me levanto y dijo: joder, lo que tengo es mucho más, muchísimo más de lo que he soñado en toda mi vida. Y cómo no valorarlo. Cómo no ser feliz con algo así. No hablo solo de la gente que me rodea, sino de todo lo que me pasa, mi vida personal y profesional… Has sido la única persona que me lo ha preguntado, la primera vez me chocó muchísimo. Dos años después me ha vuelto a sorprender, es una pregunta muy bonita.