Wyoming explica por qué no ha empezado 'El Intermedio' con un chiste tras el 1-O

El Gran Wyoming ha comenzado su programa, El Intermedio de LaSexta, de un modo distinto al habitual.

En lugar de dar paso a Sandra Sabatés, el presentador y humorista ha comenzado en el 'pie de la mesa', lugar que usa habitualmente para hacer reflexiones, explicando la razón por la que no iba a comenzar haciendo un chiste.

"Normalmente aquí habría un chiste pero no lo haré en solidaridad con los heridos, no veas cómo duele reírse con las costillas rotas", ha dicho Wyoming.

Después de dar paso a Gonzo desde Barcelona, ha vuelto a hablar para criticar la "falta de política" entre Rajoy y Puigdemont, a los que ha dado una "enhorabuena" irónica. "Habéis conseguido dividir aún más la sociedad".

"Afrontémoslo, pensábamos que habíamos votado a gente que trabajaba para solucionar los problemas, no para crearlos", ha proseguido Wyoming, que ha asegurado que "debemos exigir a los políticos que dialoguen y que pacten".

"Ellos son los responsables y no nosotros", ha añadido el presentador, quien ha concluido su discurso con la siguiente frase: "Hagamos el amor y no la guerra. Hagamos el amor o, por lo menos, votémoslo, no me digáis que no así por las buenas".