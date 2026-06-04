Carmen Machi, sobre el único sueño que le queda: "Repetir lo mismo que he tenido, poder repetir lo mismo en otra vida"

A estas alturas de su carrera, pocas metas profesionales parecen quedarle por cumplir a la actriz Carmen Machi. Tras décadas encadenando éxitos en teatro, cine y televisión, la intérprete asegura que no persigue grandes retos ni proyectos concretos. De hecho, cuando se le pregunta por el sueño que todavía le gustaría cumplir, su respuesta sorprende por su sencillez.

"No tengo un sueño", reconoce. Lejos de mencionar un papel soñado o un director con el que le gustaría trabajar, Machi asegura que se siente profundamente agradecida por todo lo que ha vivido profesionalmente. "Creo que he tenido mucha suerte", explica al repasar una trayectoria en la que ha trabajado con algunos de los mejores directores, guionistas y compañeros del panorama audiovisual.

Una carrera marcada por la gratitud

Por eso, cuando imagina qué le gustaría pedir si pudiera escribir su futuro profesional en una hoja en blanco, su deseo es tan simple como revelador: "Repetir lo mismo que he tenido sería el sueño: poder repetir lo mismo en otra vida y en la mía misma, seguir en esta línea".

La actriz recuerda que, en sus comienzos, pensaba que su carrera estaría ligada exclusivamente al teatro. Sin embargo, la televisión y el cine fueron abriéndose paso en su vida hasta convertirla en uno de los rostros más reconocidos de la interpretación española.

"He trabajado con directores que nunca pensé que trabajaría, con guionistas increíbles que nunca imaginé, con compañeros… Yo pensaba que iba a hacer teatro y punto, y luego esto se me presentó en la vida", afirma.

Los gustos de una gran actriz

A pesar de su extensa experiencia en el audiovisual, Machi reconoce que no es una consumidora compulsiva de series. Aunque valora el impacto que han tenido las plataformas de streaming, admite que prefiere seleccionar cuidadosamente lo que ve.

Entre sus producciones favoritas menciona títulos como The Bear, que asegura que habría visto del tirón, o Happy Valley, una ficción en la que incluso le habría gustado participar.

También muestra especial entusiasmo por Hermanas hasta la muerte, una producción que asegura adorar y cuya dinámica entre personajes le resulta especialmente atractiva. "Me encantaría tener ese grupo de hermanas", comenta entre risas, confesando que incluso se imagina formando parte de las aventuras y complicidades que muestra la serie.