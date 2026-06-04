Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis': una vida luchando por los derechos de las mujeres iraníes

"Murió de tristeza". Este jueves la prensa internacional confirmaba la muerte de Marjane Satrapi, quien a través de la reivindicación y de la lucha por los derechos de las mujeres, logró hacerse un hueco en el mundo del cómic— un sector fuertemente dominado por la figura masculina— a raíz de su obra autobiográfica 'Persepolis' (Reservoir Books, 2000), considerada su obra magna.

Dicho trabajo no solo le llevó al reconocimiento internacional, sino que además fue trasladado al cine, optando incluso por un Óscar en 2008 a mejor película de animación. De hecho, la artista llegó a ser distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su "audacia y producción", así como por ser "una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones".

Sin embargo, esta novela gráfica—considerada una de las mejores novelas gráficas jamás publicadas— no fue lo único por lo que destacó Satrapi, sino que también se ganó la reputación internacional por su activismo y defensa férrea de los derechos humanos, especialmente de las iraníes, quienes han tenido que sufrir durante décadas el régimen del ayatolá Jominei en 1979.

Su lucha de los derechos humanos, el feminismo y la represión de Irán

Satrapi nació el 22 de noviembre de 1969 en Rasht (Irán) en el seno de una familia acomodada de comunistas que con catorce años decidieron mandarla a Europa, lejos de la represión y persecución de su país de origen tras el derrocamiento del Sha de Persia en 1979 y la instauración de la República Islámica. En Viena la artista pudo terminar sus estudios secundarios, aunque más tarde regresaría a Irán para estudiar Bellas Artes en la Universidad de Teherán, así como un máster en Comunicación Visual.

En 1994 se trasladó hasta Francia, donde estudió Artes Decorativas y conoció a su marido Mattias Ripa, de origen sueco, durante un intercambio universitario. Dos años después, en 1996, se casó con él en Estocolmo y desde entonces se mantuvieron juntos hasta que finalmente terminaron falleciendo, primero él y después ella.

Su personalidad era bastante fuerte y siempre destacó por su adicción al tabaco, pues fumaba desde los 13 años. Durante su vida siempre defendió el derecho de las mujeres iraníes a decidir si llevar velo islámico o no, a pesar de que ella reconocía que lo detestaba.

La artista aceptó el Princesa de Asturias— en cuyo discurso de agradecimiento denunció la situación de la población iraní— aunque no otros premios como la Medalla de la Legión de Honor Francesa por considerar que Francia tenía una "actitud hipócrita hacia Irán". "Rechazar la Legión de Honor no es en absoluto una acción ni un pensamiento en contra de Francia. Al contrario, amo a este país, que es el mío", señaló entonces.

Los volúmenes de la serie de novelas gráficas "Persépolis" de Marjane Satrapi se exhiben el 4 de junio de 2026 en Berlín, Alemania. Getty Images

Su obra magna, 'Persépolis', es considerada una de las mejores novelas gráficas jamás publicadas

'Persépolis' es considerada la obra magna de Satrapi y una de las mejores novelas gráficas jamás publicadas debido a la ruptura de estereotipos, su estilo y su perspectiva íntima. En ella, la artista relata su propia vida bajo el yugo de la República Islámica, donde los fundamentalistas toman el control de su país e imponen sus valores, algo contra lo que la protagonista de la historia lucha constantemente como adolescente y desde un prisma feminista. También cuenta cómo fue la huida de aquel régimen hacia Viena, algo que recuerda en las páginas de la novela autobiográfica con especial dolor debido, entre otros factores, al choque cultural.

En un inicio Satrapi no confiaba en que tuviese mucho éxito, de hecho pensaba que nunca encontraría a un editor. "Cuando era estudiante tenía clara una cosa: iba a ser pobre. Viviría en una buhardilla, comería siempre pasta y nunca iría de viaje, pero trabajaría en lo que me gustara. Con Persépolis, ni siquiera pensaba que encontraría un editor", decía con cierta humildad en una entrevista con 'Persépolis'.

Sin embargo, no fue así. Su historia consiguió cosechar más de dos millones de copias en diferentes países del mundo, lo que llevó a que Satrapi adaptase los cuatro tomos del cómic y los llevase hasta el cine en una película de animación que codirigió junto con Vincept Paronnaud y que logró llevarse dos premios César y el premio del Jurado del Festival de Cannes. Aunque 'Persépolis'— publicada en blanco y negro— es quizás su obra más conocida, también retrata la situación iraní en otros ejemplos como en 'Bordados' o en 'Pollo con ciruelas'.

Cabe destacar que la dibujante no solo dedicó sus obras de forma exclusiva a las mujeres o Irán. También sacó otras historias, como 'La banda de los Jotas'— la cual montó en apenas 10 días y sin guión, o 'The Voices'— una película sobre un asesino en Estados Unidos. Además, en 2024 estrenó 'Paradis Paris', una comedia negra inspirada en París, con un reparto en el que se encuentran Monica Belluci, Rossy De Palma o Eduardo Noriega.

Los volúmenes de la serie de novelas gráficas "Persépolis" de Marjane Satrapi se exhiben el 4 de junio de 2026 en Berlín, Alemania. Getty Images

Murió de "tristeza" al no superar la muerte de su marido

La muerte de su marido— con quien tenía una fuerte relación y un vínculo bastante estrecho— fue un golpe que no pudo superar y que sin duda marcaría su vida. Así lo retrata su familia, quienes se encargaron de comunicar la noticia de su fallecimiento y quienes defienden que la artista murió de tristeza tras la muerte del "amor de su vida", que ocurrió el 8 de abril de 2025.

"Desde su muerte ya no era la misma", ha lamentado una de sus amigas, la socióloga francoiraní Azadeh Kian, quien ha agregado que "se estaba dejando morir por el amor de su vida". Rippa no solo fue su marido, sino que fue su compañero de vida, colaborando incluso con ella para traducir el primer tomo de 'Persépolis'. Ambos no tuvieron hijos juntos porque la artista quería centrarse en su profesión.

Tras perder a su marido, la histórica dibujante decidió crear la Fundación para el Cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi de la Academia de Bellas Artes, con el objetivo de apoyar a estudiantes extranjeros para que puedan estudiar en la capital francesa. Cada beca cuenta con una dotación de 1.500 euros al mes por estudiante durante 10 meses. Además, también ofrecen una ayuda de 3.000 euros a cada becario para sus gastos de viaje e instalación.