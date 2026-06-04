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La UCO reclama información financiera y bancaria del PSOE y el PSC de 2024 y 2025
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La UCO reclama información financiera y bancaria del PSOE y el PSC de 2024 y 2025

La Guardia Civil también solicita al juez Pedraz que obtenga datos bancarios de Gaspar Zarrías, uno de los principales implicados en el llamado 'caso Leire'. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Cordón policial frente a la sede del PSOE en Ferraz durante la intervención de la UCO
Cordón policial frente a la sede del PSOE en Ferraz durante la intervención de la UCOEuropa Press via Getty Images

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez Pedraz que reclame a la Agencia Tributaria y a las entidades bancarias la información financiera del PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025. El movimiento del instituto armado incluye también los movimientos bancarios del exdirigente socialista Gaspar Zarrías entre otras figuras implicadas en el llamado 'caso Leire'. 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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