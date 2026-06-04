"Me he jugado una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO": los mensajes de Leire que señalan a la directora de la Guardia Civil 

El sumario de 464 páginas del 'caso Leire' que se filtró este miércoles y al que tuvo acceso El HuffPost ha puesto en el foco a algunos de los jefes políticos de la Guardia Civil. Uno de ellos es el ya exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, quien habría ordenado a la UCO "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es lo que declara, al menos, el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste en una de las testificales que recoge dicho sumario. Según él, Llamas les emplazó a que no fueran "proactivos" en los procedimientos judiciales con afectación política, dejando la iniciativa a la autoridad judicial. Igualmente, también denunció que se recibió un oficio del general jefe del Estado Mayor en el que se pedía un organigrama de la UCO en el que constasen los oficiales que tenían "relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno".

La otra principal afectada sería Mercedes González, actual directora del Instituto Armado. En uno de los informes del sumario se detalla que Leire Díez - la exmilitante del PSOE que habría creado presuntamente junto a Santos Cerdán una infraestructura para entorpecer causas judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno - se entrevistó tres veces con la 'jefa' máxima de la Guardia Civil. El objetivo es que ésta utilizara su posición para "iniciar actuaciones administrativas contra la UCO". Por ejemplo, para indagar si algunos agentes de esta cuerpo estaban detrás de las filtraciones de los asuntos del Gobierno que terminaban en la prensa. Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”, le dijo por ejemplo Leire a la abogada de Koldo García. Dichas reuniones tuvieron lugar entre septiembre de 2024 y abril de 2025, en pleno estallido precisamente del caso Koldo y la investigación por fraude de obra pública que afectó a Santos Cerdán.

“No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía”, le dijo Leire en un mensaje al abogado Ismael Oliver, también investigado en esta causa. El letrado contestó: “A ver si por lo menos paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas”. Los investigadores añaden que, efectivamente, se abrieron dos informaciones reservadas contra miembros de la UCO por posibles filtraciones. Se desconoce “quién lo decretó”, indican los agentes.

La UCO añade también que Díez "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida" por ella en el marco de la "actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando" y que tenía entre "sus objetivos a la propia Guardia Civil y, de forma más concreta, a la UCO y algunos de sus miembros". "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza", trasladó Díez al capitán Juan Sánchez Yepes, investigado también en una causa de hidrocarburos. De los mensajes que se pudieron intercambiar ellas por teléfono móvil no queda rastro porque González activó el borrado automático a las 24 horas.

El entorno de Mercedes González niega todo

Mercedes González. Europa Press via Getty Images

Tras conocer estas informaciones, el entorno de González ha negado que la directora de la Guardia Civil hiciera gestión alguna a instancias de la exmilitante socialista, como por ejemplo esa "investigación interna" que Leire pretendía desarrollar. Igualmente, también desmienten que González se hubiera reunido con ella en la sede de la Dirección General.

De hecho, según destacaba EFE, han dejado claro que no les une relación alguna y que el único contacto que tuvieron era cuando González era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y Díez directora de Filatelia (perteneciente a Correos) y esta le pidió información sobre cuestiones de seguridad.

Mercedes González (Madrid, 1975) se forjó durante seis años en la política local para, después, dar el salto a las 'grandes ligas'. En 2021 fue nombrada Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y, dos años después, pasó a ocupar durante tres meses la dirección de la Guardia Civil. Renunció a este puesto para convertirse en diputada tras las elecciones generales de 2023, aunque poco más de un año después volvió a ejercer como directora del Instituto Armado tras la dimisión, precisamente, de Leonardo Marcos.