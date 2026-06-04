José Abellán, cardiólogo: “El Takotsubo o síndrome del corazón roto realmente existe y puede llegar a ser mortal”

Aunque la idea de que una persona pueda fallecer por la pérdida de un ser querido suele asociarse al cine o al literatura romántica, la medicina reconoce desde hace décadas una patología real conocida como síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, una afección cardíaca desencadenada por situaciones de estrés emocional extremo.

La muerte de una pareja, una ruptura sentimental, un duelo intenso o incluso una noticia traumática pueden actuar como detonantes de este trastorno, que provoca síntomas muy similares a los de un infarto.

El cardiólogo José Abellán explicó recientemente en el pódcast The Wild Project que este fenómeno existe y puede llegar a tener consecuencias graves. "Esto existe, se llama síndrome de Takotsubo. Se ve más en mujeres y es un infarto reversible, que afecta a la contractilidad del corazón, y se produce por un estrés emocional muy fuerte. Se ve en urgencias, y hay pacientes que incluso acaban en la UCI", señaló.

una mujer con la mano en el pecho OlgaPankova

Cuando las emociones golpean al corazón

A diferencia de un infarto clásico, no está provocado por una obstrucción de las arterias coronarias. Sin embargo, una descarga intensa de hormonas relacionadas con el estrés puede debilitar temporalmente el músculo cardíaco, alterando su capacidad de bombeo.

Los síntomas suelen ser prácticamente indistinguibles de los de un infarto agudo ya que suelen ser: dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones y sensación de opresión torácica. Por ello, requiere atención médica urgente.

Un problema real que puede ser grave

Aunque en la mayoría de los casos el síndrome es reversible, los especialistas advierten de que no debe minimizarse. Según explicó Abellán, algunos pacientes llegan a necesitar ingreso en unidades de cuidados intensivos.

Una persona sufre un infarto Getty Images

Los estudios científicos también respaldan esta preocupación. Investigaciones basadas en el registro internacional InterTAK han mostrado que el síndrome representa entre el 1% y el 2% de todos los casos inicialmente sospechosos de infarto agudo de miocardio.

Alrededor del 20% de los pacientes puede desarrollar complicaciones importantes, como insuficiencia cardíaca, arritmias potencialmente mortales o shock cardiogénico. Además, más del 90% de los casos se producen en mujeres, especialmente después de la menopausia. Los expertos consideran que los cambios hormonales podrían desempeñar un papel importante en esta mayor vulnerabilidad.