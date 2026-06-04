Pedro Cavadas, médico español (59): "Odio profundamente la mala educación y creo que ser vago es la peor maldición del mundo"

El prestigioso cirujano valenciano Pedro Cavadas de 59 años ha triunfado con 13,1% de cuota de pantalla en el estreno en RTVE de Operación África, una docuserie que muestra el trabajo humanitario que desarrolla desde hace más de dos décadas en Tanzania.

Fue el primero en realizar trasplante de cara en España, y a nivel global fue pionero en el trasplante bilateral de piernas, pero más allá de sus logros médicos, el especialista ha dejado a lo largo de los años reflexiones contundentes sobre el esfuerzo, la educación y los valores que guían su vida.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE en, el médico fue especialmente claro al hablar de aquello que menos tolera. "Odio profundamente la mala educación, a los mentirosos y a los vagos, y creo que ser vago es la peor maldición del mundo", afirmó.

El doctor Pedro Cavadas, en una imagen de archivo. JOSE JORDAN via Getty Images

La combinación perfecta

Para Cavadas, el trabajo y el esfuerzo son herramientas fundamentales para superar las limitaciones personales. "La mejor divisa es el trabajo y el esfuerzo, que te permiten suplir lo que no te ha dado la naturaleza", aseguró.

Las declaraciones cobran especial relevancia a la luz de la labor que muestra Operación África, donde el cirujano lidera una misión con el ambicioso objetivo de realizar de forma altruista un centenar de intervenciones quirúrgicas en apenas diez días en una remota aldea del norte de Tanzania.

Operando en África

Durante el documental, Cavadas explica que viaja cada año al continente africano para saldar lo que considera una "deuda de honor con la humanidad". Sin embargo, también reconoce la dureza de enfrentarse a una realidad en la que las necesidades superan con creces los recursos disponibles. "Ayudas a 100 pacientes y te dejas otros 200 para el viaje siguiente", lamenta.

El cirujano plástico Pedro Cavadas ofrece una rueda de prensa en el Hospital Vithas el 18 de diciembre de 2020, ROBER SOLSONA

La producción también pone el foco en la Fundación Pedro Cavadas, creada en 2003, a través de la cual impulsa campañas quirúrgicas gratuitas, programas educativos y proyectos sanitarios en África oriental. Entre ellos destaca la formación de futuros profesionales locales, como Yohana Lucas, un estudiante de Medicina tanzano cuyos estudios son financiados por la fundación y que está siendo tutorizado personalmente por el cirujano.

Su mayor orgullo

La filosofía de Cavadas siempre ha estado ligada al esfuerzo personal y al compromiso con los demás. Aunque es conocido internacionalmente por sus hitos, el médico ha insistido en numerosas ocasiones en que su mayor orgullo no está en los reconocimientos profesionales.

En aquella misma entrevista confesó que lo más importante de su vida son sus dos hijas adoptadas en China, Ruo y Xiao. "De lo que me siento más orgulloso, con diferencia, es de haber ido a China a por ellas", aseguró.