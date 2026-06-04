Ignacio Dancausa, la voz "ayusista 100%" en fondo y forma para liderar Nuevas Generaciones

Isabel Díaz Ayuso se ha salido con la suya otra vez. Ahora, al conseguir que 'su' candidato se convierta en el nuevo líder nacional de Nuevas Generaciones del PP. Se trata de Ignacio Dancausa, hasta ahora el responsable de las juventudes del partido en Madrid.

A horas de recibir al Papa en Madrid, Nuevas Generaciones ha logrado una fumata blanca que tiene mucho de 'paz' entre cuadros regionales. Porque a este jueves llegaban hasta tres nombres enfrentados por ser el nuevo rostro de las juventudes 'populares'. Dancausa, su 'homólogo' de Murcia, Antonio Landáburu, y la diputada valenciana Candela Anglés. Tras el pacto, que necesita ahora de la ratificación en el XVI Congreso de Nuevas Generaciones de España, Landáburu se sitúa como futuro vicepresidente en el equipo encabezado por Dancausa y que también contará con Anglés.

Ignacio Dancausa es "ayusista 100%", tanto en su forma de entender la comunicación política como en los mensajes que lanza a través de Nuevas Generaciones de Madrid. No en vano, es un fichaje de la propia presidenta madrileña, que le llevó al aparato juvenil del PP en 2022 para liderar el cuadro de Madrid.

Ayuso vio en Ignacio Dancausa no solo un proyecto de futuro, sino un camino libre de sobresaltos tras varios años de fricciones y encontronazos con Ángel Carromero, amigo de Pablo Casado al que se le señaló como uno de los artífices de la supuesta operación de espionaje perpetrada desde Génova contra el hermano de la presidenta. Tiempo después, la conexión es aún más amplia y se extiende a algunos colaboradores de la baronesa, que han llegado a compartir en sus redes los mensajes de la campaña de Dancausa.

Cuatro años al frente de NNGG en Madrid dan para mucho y Dancausa se ha hecho notar. Con él al frente, la organización calificó el sistema de pensiones en España como un "sistema piramidal insostenible" que Sánchez no quería desmontar para ganarse el voto de "Charos".

Pero las Nuevas Generaciones de Madrid también enfadaron a víctimas de ETA por distribuir el lema "que te vote Txapote" en camisetas o atacaron a periodistas del Congreso después de que los ultras Vito Quiles o Bertrand Ndongo fueran expulsados.

A título personal, Dancausa también colecciona varias polémicas. Aseguró que la violencia política no afecta a la izquierda, banalizó la salud mental en un acto público o comparó los efectos de la marihuana con el fentanilo meses después de asegurar que desde el PP estaban "negociando" con "las mejores discotecas" de la ciudad para tener una serie de privilegios por pertenecer al partido, como "chupitos gratis".

¿Y qué curriculum tiene Dancausa? A sus 25 años, es concejal del municipio madrileño de Las Rozas, cargo por el que cobra unos 30.000 euros al año por asistir a los plenos. Antes fue presidente de 'Libertad sin ira', una asociación estudiantil.

Sus experiencias en el sector privado pasan por haber trabajado como dependiente y reponedor en Ikea y Leroy Merlin de forma temporal y por haber impulsado un negocio online de patinetes eléctricos. Según algún medio, habría terminado recientemente de estudiar un doble grado de Gestión y Administración Pública y Economía en la Universidad Complutense de Madrid.