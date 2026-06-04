Sánchez recoge el guante de "los españoles primero" de Vox y todo lo que suelta va a escocer a más de uno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado la prioridad nacional que procesa su Ejecutivo en un vídeo publicado en su perfil de TikTok como respuesta a la que está impulsando la formación ultraderechista Vox en sus correspondientes pactos autonómicos con el PP.

"Lo estaréis escuchando muchos estos días. 'Los españoles los primeros', dicen. Y nosotros decimos que por supuesto que sí", ha comenzado diciendo el jefe del Ejecutivo. A partir de ahí ha comenzado a enumerar registros en los que España es el primero: "Los primeros en responder ante los grandes retos, como siempre ha hecho España. Los primeros en denunciar las injusticias, en decir no a la guerra, en crecimiento económico y creación de empleo".

"Los españoles primero en reducción de la desigualdad, en esperanza y calidad de vida. También los primeros en donación y trasplante de órganos, en igualdad entre hombres y mujeres y en derechos LGTBI", ha afirmado.

Sánchez ahí puesto sobre el foco las ideas de Vox y del PP: "Mientras tanto, la derecha cada vez más extrema y la ultraderecha son las primeras en rechazar cualquier avance social. El Partido Popular y VOX, lo recordaréis, se han opuesto sistemáticamente a todos los avances sociales".

Entre los que ha mencionado se encuentran "la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, que ha traído una reducción de la temporalidad, la ley de vivienda, el ingreso mínimo vital en el caso de la ultraderecha, las medidas contra la especulación, los desahucios".

"También a varios escudos sociales para hacer frente al impacto en la guerra de Ucrania y, y la invasión de Putin y ahora, de nuevo, en la guerra en Irán", ha apostillado Sánchez.

Por último, ha reflexionado con que "quienes hablan de prioridad nacional usan la bandera para esconder sus verdaderas intenciones, porque cuando toca defender los intereses de España, son los primeros en someterse a esas élites extranjeras".

"Frente a ellos, nuestra prioridad es clara. La lleva siendo durante estos últimos ocho años: seguir avanzando y consolidando los derechos de todas las personas que dan lo mejor de sí mismas para construir este gran país que es España", ha rematado.